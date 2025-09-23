DE
Super League: FC Sion - FC Lausanne-Sport (28.09.2025)
FC Sion
Dès 16:30
FC Lausanne-Sport
FC Sion
Dès 16:30
Vs
FC Lausanne-Sport
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
6
10
15
2
FC Thoune
6
5
13
3
FC Bâle
6
4
12
4
Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
6
3
10
6
FC Zurich
6
-1
10
7
FC Lucerne
6
0
8
8
Grasshopper Club Zurich
6
0
6
9
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthour
6
-9
2
Tour final
Tour de relégation
Coup d’envoi
dimanche
28 septembre 2025 à 16:30
Stade
Sion, Suisse
Stade de Tourbillon
Capacité
14 283
