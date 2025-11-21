DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC Lugano - FC St-Gall (26.11.2025)
FC Lugano
Dès 19:00
FC St-Gall
FC Lugano
Dès 19:00
Vs
FC St-Gall
Diffusé en direct sur
Pariez Maintenant!
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
13
6
22
3
Young Boys
13
2
22
4
FC St-Gall
12
9
21
5
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
12
0
19
7
FC Lucerne
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zurich
13
-6
16
10
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
26 novembre 2025 à 19:00
Stade
Lugano, Suisse
Stade Cornaredo
Capacité
6 390
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Mentionné dans cet article
FC Lugano
FC Saint-Gall
Super League
Articles les plus lus
Articles les plus lus
Mentionné dans cet article
FC Lugano
FC Saint-Gall
Super League