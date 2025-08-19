DE
FR
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
Protection des données
DE
FR
Home
Sport
Football
Super League
Super League: FC Lugano - FC Lausanne-Sport (24.08.2025)
FC Lugano
Dès 16:30
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
Dès 16:30
Vs
FC Lausanne-Sport
Diffusé en direct sur
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Classement
Info
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
3
9
9
2
FC Thoune
3
3
9
3
FC Sion
3
5
7
4
FC Bâle
4
1
6
5
Young Boys
4
-1
5
6
FC Lucerne
3
0
4
6
FC Zurich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zurich
3
-2
1
11
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthour
3
-6
1
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
24 août 2025 à 16:30
Stade
Lugano, Suisse
Stade Cornaredo
Capacité
6 390
Partager
Suivez-nous
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus