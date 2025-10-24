DE
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
9
6
19
2
FC Bâle
FC Bâle
9
9
18
3
FC St-Gall
FC St-Gall
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
Young Boys
Young Boys
9
-2
14
6
FC Lucerne
FC Lucerne
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zurich
FC Zurich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthour
FC Winterthour
9
-18
2
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
29 octobre 2025 à 20:30
Stade
Lausanne, Suisse
Stade de la Tuilière
Capacité
12 544
