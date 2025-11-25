DE
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
14
11
31
2
Young Boys
Young Boys
14
7
25
3
FC St-Gall
FC St-Gall
13
10
24
4
FC Bâle
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
13
1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Lucerne
FC Lucerne
14
4
18
8
FC Zurich
FC Zurich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
14
-9
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
14
-25
6
Tour final
Tour de relégation
Les derniers matches
Coup d’envoi
dimanche
30 novembre 2025 à 16:30
Stade
Bâle, Suisse
Parc Saint-Jacques
Capacité
37 994
