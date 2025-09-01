Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

1/5 Alvyn Sanches est sur le point d'être transféré à YB. Photo: Toto Marti

Sven Schoch

Une lourde perte pour le Lausanne-Sport? Selon les informations de Blick, les Young Boys s’apprêtent à frapper un grand coup sur le marché des transferts : Alvyn Sanches (22 ans), actuellement blessé, devrait s’engager pour plusieurs saisons avec le club bernois.

En coulisses, les dirigeants bernois travaillaient depuis des mois sur ce dossier, menant des discussions discrètes avec Lausanne. L’accord serait désormais scellé.

Jusqu’au printemps dernier, tout laissait penser que le joyau du Lausanne-Sport prendrait la direction de l’étranger. Mais son destin a basculé dans les arrêts de jeu de sa toute première sélection en Irlande du Nord: rupture du ligament croisé du genou. Depuis fin mars, le milieu lausannois s’efforce de préparer son retour, loin des terrains.