Va-t-il signer à Young Boys?
Alvyn Sanches tout proche de quitter Lausanne

Selon nos informations, Young Boys s'est assuré les services du joyau lausannois Alvyn Sanches. L'accord devrait être conclu lundi.
Publié: 10:02 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Alvyn Sanches est sur le point d'être transféré à YB.
Photo: Toto Marti
Sven Schoch

Une lourde perte pour le Lausanne-Sport? Selon les informations de Blick, les Young Boys s’apprêtent à frapper un grand coup sur le marché des transferts : Alvyn Sanches (22 ans), actuellement blessé, devrait s’engager pour plusieurs saisons avec le club bernois.

En coulisses, les dirigeants bernois travaillaient depuis des mois sur ce dossier, menant des discussions discrètes avec Lausanne. L’accord serait désormais scellé.

Jusqu’au printemps dernier, tout laissait penser que le joyau du Lausanne-Sport prendrait la direction de l’étranger. Mais son destin a basculé dans les arrêts de jeu de sa toute première sélection en Irlande du Nord: rupture du ligament croisé du genou. Depuis fin mars, le milieu lausannois s’efforce de préparer son retour, loin des terrains.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
5
7
13
2
FC St-Gall
FC St-Gall
5
9
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
2
9
4
FC Lucerne
FC Lucerne
5
1
8
4
Young Boys
Young Boys
5
1
8
6
FC Sion
FC Sion
4
4
7
7
FC Zurich
FC Zurich
5
-2
7
8
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-2
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
-2
3
10
FC Lugano
FC Lugano
4
-5
3
11
Servette FC
Servette FC
4
-5
2
12
FC Winterthour
FC Winterthour
5
-8
2
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
Young Boys
Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
