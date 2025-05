Heinz Lindner a demandé à ne pas jouer à Winterthour

Heinz Lindner ne fera même pas le déplacement à la Schützenwiese jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion ne joue plus rien, ce jeudi à Winterthour (20h30), mais pas question pour autant de solder le match. Suiveur assidu du championnat de France, Didier Tholot a vu Brest (6-0) et Monaco (4-0) s’incliner lourdement juste avant de partir en vacances, mais l’entraîneur du FC Sion ne veut pas de ce scénario. D'ailleurs, il a imposé à ses joueurs de ne pas partir en vacances tout de suite après le match, puisqu'une dernière séance d'entraînement a été fixée vendredi matin. Là, le coach s'adressera une dernière fois à eux, avant de libérer tout ce petit monde direction les Bahamas, Dubaï ou Clermont-Ferrand, libre à eux. «Je n'aime pas ces derniers matches où tu as déjà les valises de prêtes», affirme-t-il. Alors, tout le monde rentrera en bus à Sion et reviendra une dernière fois au centre d'entraînement de Riddes. Afin, également, de montrer que le FC Sion prend ce dernier match très au sérieux.

«On va respecter le football»

«Si on était encore dans la position des équipes qui jouent le maintien, on aimerait que les équipes qui ne sont pas concernées jouent à fond. On le fera», assure le technicien, qui déplore cependant de nombreux joueurs blessés et incertains pour cet ultime déplacement, en plus de Baltazar Costa et de Théo Bouchlahrem qui seront suspendus. «On ne veut rien fausser, on va jouer ce dernier match pour le gagner. On va respecter le football, respecter le championnat», enchaîne Didier Tholot, qui a visiblement déjà bien fait passer le message à ses joueurs.

Trois équipes devant se sauver face à trois «vacanciers»

Ainsi, à la veille d’affronter Winterthour à la Schützenwiese, Numa Lavanchy assure lui aussi que Sion se déplacera pour prendre les trois points. «On est soulagés, on pourra jouer relâchés comme samedi contre GC, mais c’est sûr qu’on veut gagner à l’extérieur pour la première fois en 2025. Après, c’est le football, on verra le résultat. Mais comme le dit le coach, si on avait besoin de points, on n’aimerait pas qu’une autre équipe en lâche. La particularité de cette dernière journée fait que les trois équipes ayant besoin de points jouent contre une équipe déjà sauvée.» GC accueille en effet Saint-Gall et Yverdon reçoit Zurich.

Trois jeunes dans le groupe

Si trois jeunes joueurs issus de la formation pourraient grappiller des minutes (le défenseur Maxime Dubosson, les deux attaquants Adrien Llukes et Rayan Stoll), le gardien devrait s’appeler Timothy Fayulu, même si l’idée première de Didier Tholot était de faire jouer Heinz Lindner d’entrée. Finalement, l’Autrichien, honoré samedi à Tourbillon, ne fera même pas le voyage jusqu’à Winterthour. «Heinz a indiqué qu’il préférait ne pas jouer. Il est en fin de contrat, c’est un très bon gardien et il a des opportunités. Il ne veut prendre aucun risque avec une éventuelle blessure. Il a fait preuve d’honnêteté, comme toujours, et m’a dit qu’il préférait ne pas être aligné.» Et vu qu’il ne sera pas titulaire, rien ne sert de le prendre en remplaçant s’il arrivait quelque chose à Timothy Fayulu.