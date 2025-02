Le FC Sion aurait pu prendre un point à Lucerne ce dimanche, mais ne s'est pas montré assez déterminé dans les seize mètres adverses et s'est incliné 2-1. «On leur donne le match», a pesté Didier Tholot, mécontent de la manière dont son équipe a défendu et attaqué.

Didier Tholot aimerait voir un FC Sion plus méchant dans la surface de réparation adverse. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le FC Sion a des soucis défensifs en ce début d'année 2025, après le départ de Joël Schmied pour Cologne, et ils ont été symbolisés par les deux buts lucernois ce dimanche. Sur le premier, Nias Hefti, décidément très en difficulté depuis plusieurs semaines, s'est laissé abuser par Severin Ottiger. Et sur le 2-0, c'est Kreshnik Hajrizi lui-même qui a trompé Timothy Fayulu d'une frappe sous la barre de son propre gardien... «On leur donne le match», a pesté Didier Tholot, auquel il n'a pas échappé que Lucerne avait cadré une frappe et marqué deux buts. «On est naïfs sur le 1-0 et on n'a pas de chance sur le 2-0 qu'on se met tout seul», a-t-il relevé avec un brin d'agacement.

Nias Hefti en grande difficulté à gauche

«Mon premier sentiment, c'est une grosse frustration. Ils ont un tir, ils marquent deux fois. On est en manque de réussite, mais on doit en faire plus», a ajouté Didier Tholot, qui semble toutefois avoir trouvé sa défense type devant Timothy Fayulu.

Federico Barba est désormais abonné au banc de touche, alors que la charnière composée de Kreshnik Hajrizi et de Gora Diouf a pris une longueur d'avance sur la concurrence et notamment Reto Ziegler. Le retour de blessure de Noé Sow peut-il modifier la tendance? A voir. Le fait est que sur les côtés, si Numa Lavanchy tient la baraque à droite mais n'a pas de concurrence en attendant de voir ce que vaut le jeune Gabriele Melazzi, le flanc gauche pose problème. Marquinhos Cipriano n'est pas flamboyant, et très souvent blessé, et les prestations de Nias Hefti sont insuffisantes en ce moment.

Offensivement, de nombreuses questions en suspens

Si Sion prend trop de buts en 2025, et que sa défense a donc craqué deux fois ce dimanche, elle n'est de très loin pas la seule responsable de la défaite. «Aujourd'hui, on a 65% de possession», a tenu à rappeler Didier Tholot, qui aurait aimé plus de mordant de la part de ses joueurs.

«Il faut être plus méchant dans la surface de réparation, plus déterminé», a-t-il souligné, demandant plus de variété dans les attaques. «On doit centre plus vite en première intention, mieux couper les trajectoires...», a-t-il expliqué en connaisseur du poste. Il est vrai qu'offensivement, le technicien cherche encore la bonne formule. Si Anton Miranchuk, qui a encore marqué, monte en puissance, les prestations de Mohcine Bouriga et d'Ilyas Chouaref ont été largement décevantes ce dimanche. Benjamin Kololli a lui beaucoup tenté et s'est montré très actif, sans être récompensé. Encore plus que la défense, le chantier principal de Didier Tholot en ce printemps pourrait donc bien être celui de l'offensive.

A noter, bonne nouvelle, que Pajtim Kasami est entré en jeu pour une quinzaine de minutes. Didier Tholot aura bientôt une solution supplémentaire à mi-terrain, qui est bien le seul secteur où son équipe n'est pas en difficulté en ce début d'année malgré la blessure de Baltazar. Avec Kevin Bua et Ali Kabacalman en double pivot, Sion a une base solide au coeur du jeu. Au moins ça!