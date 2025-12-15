Ludovic Magnin passera-t-il Noël à la tête du FC Bâle?

Peu de buts, peu de points. Même lors du 0-0 contre Lausanne, le FC Bâle est la meilleure équipe sur le terrain, mais n'arrive pas à s'imposer. L'entraîneur Ludovic Magnin reste sur la sellette.

Lucas Werder

Noël approche à grands pas. Et avec seulement trois maigres buts inscrits lors des six derniers matches de Super League, le vœu de Ludovic Magnin semble évident: un nouvel attaquant sous le sapin. Mais après le zéro pointé face à Lausanne, l’entraîneur du FC Bâle balaie cette idée. «Ce que je souhaite, ce sont six points avant la pause hivernale.»

Un renfort offensif ne ferait pourtant pas de mal à son équipe. À l’exception de la victoire heureuse à Winterthour, les Bâlois se sont créé plus d’occasions que leurs adversaires ces dernières semaines. Mais c’est justement à la Schützenwiese que le FC Bâle a fêté sa seule victoire en championnat depuis la fin octobre.

Seules trois équipes font moins bien que Bâle

Contre Lausanne, l’équipe de Ludovic Magnin livre pourtant une prestation solide. Contrairement au mois d’octobre, lorsque le FC Bâle avait sombré (1-5) face au même adversaire, Bâle ne concède cette fois presque rien. «Nous avons contrôlé le match pendant 90 minutes. Contre une bonne équipe, connue pour son jeu de transition», analyse l’entraîneur bâlois. «La manière dont nous jouons au football est à 100% la bonne», assure-t-il avec conviction.

Mais tant que les problèmes offensifs persistent, le FC Bâle continue de laisser filer de précieux points. Dix seulement ont été glanés lors des huit derniers matches de championnat. Seuls Winterthour (8), GC et Lucerne (5 chacun) font moins bien sur cette période. De quoi rendre l’avenir de Ludovic Magnin sur le banc bâlois plus incertain que jamais.

Le Lausannois en est d’ailleurs pleinement conscient. «C’est notre place de travail qui est en jeu», expliquait-il le week-end dernier pour justifier son débordement émotionnel après le match à Winterthour. Après le 0-0 contre Lausanne, il ajoute: «Tant que tu ne gagnes pas, tu dois toujours te remettre en question et chercher des solutions.»

Flavius Daniliuc défend Ludovic Magnin

L’entraîneur peut toutefois encore compter sur le soutien de ses joueurs. «La dernière chose que je ferais après le match contre Aston Villa et celui-ci, c’est de blâmer l’entraîneur», affirme Flavius Daniliuc. Selon le défenseur, Ludovic Magnin et son staff ont donné des consignes claires, appliquées par l’équipe. «Au final, ça dépend de nous. Il nous manque l’efficacité devant le but», concède-t-il.

Flavius Daniliuc se dit donc convaincu que «l’entraîneur est actuellement bien en place». Il est vrai que l’Autrichien n’a rejoint le FC Bâle qu’en septembre et qu’il n’a peut-être pas encore pleinement mesuré l’histoire et la pression liées au poste d’entraîneur au Parc Saint-Jacques.

Mais pour que Ludovic Magnin passe Noël sur le banc bâlois, son souhait devra se réaliser: six points impératifs avant la trêve. Deux matches l’attendent encore: à Lucerne, puis à domicile face à Servette.



