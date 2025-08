1/12 Zachary Athekame s'est d'abord retrouvé dans le viseur d'YB, puis de clubs étrangers. Le Genevois vient de signer à l'AC Milan. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz

Il n’y a pas de scène qui illustre mieux la surprise provoquée par l’intérêt de l'AC Milan pour un latéral droit d’YB que celle vécue le week-end dernier à Turin. Jeff Saibene, entraîneur des M21 du Servette FC, zappe distraitement sur les chaînes italiennes depuis sa chambre d’hôtel, où son équipe affronte la Juventus en match amical. Et soudain, breaking news: «Milan veut Athekame!» Dix millions sur la table. Le Luxembourgeois n’en revient pas. «Je n’en ai pas cru mes yeux», souffle-t-il.

Derrière cette incroyable trajectoire, une certitude: Zachary Athekame marche dans les pas de Stephan Lichtsteiner (transféré de la Lazio à la Juve en 2011) et de Kevin Mbabu (passé d’YB à Wolfsburg en 2019), eux aussi latéraux droits suisses à forte valeur marchande.

Et le lien entre Jeff Saibene et Zachary Athekame (20 ans)? Il est simple: c’est lui qui l’a lancé.

«Ce gamin avait du cran»

Retour en octobre 2022. Jeff Saibene est alors sur le banc de Neuchâtel Xamax. Problème: il n’a plus aucun arrière droit opérationnel. Il appelle alors son coach des M21: «J’ai besoin d’un gars à ce poste.» La réponse fuse:Zachary Athekame. Pas une pépite annoncée, pas une fusée déjà convoitée. Juste un garçon avec des qualités.

Deux matchs sur le banc, puis une titularisation contre Wil. «Après quelques minutes, il tente une frappe lointaine. Là, je me suis dit: ce gamin a du cran», se souvient Jeff Saibene. Athekame s’installe. Et quand Uli Forte remplace le Luxembourgeois six journées avant la fin du championnat, il continue de miser sur le Genevois sans hésiter.

De Xamax à Milan, via Berne

Avec Uli Forte, Zachary Athekame dispute tous les matches. Il marque une fois, délivre une passe décisive. YB le suit depuis longtemps déjà. Les Bernois l’engagent en hiver, mais le laissent terminer la saison à Xamax. À Berne, il entame un duel avec Lewin Blum pour le poste de latéral droit. Et il gagne. À la fin 2024, ou au plus tard en février 2025, il est clairement passé devant. Lewin Blum, un temps même pressenti pour la Nati, est doublé.

Zachary Athekame, lui, s’affirme. Il marque contre Zurich en quart de finale de Coupe, offre trois passes décisives, devient un cadre des M21. Et dans une sélection suisse A où Murat Yakin peine à trouver un arrière droit fiable, l’opportunité pourrait surgir très vite.

L’intérêt de Max Allegri

Et voilà qu’en parallèle, les radars s’activent hors des frontières. Milan, l’Angleterre… L’intérêt de l'AC Milan s’est accéléré après l’échec du transfert de Guéla Doué, le Strasbourgeois, pour lequel les Alsaciens réclamaient 30 millions. Les Rossoneri n’étaient prêts à en mettre que 22. Résultat: Zachary Athekame devient une alternative sérieuse, validée en personne par Massimiliano Allegri.

Le coach milanais est fan. Ce qui l’a séduit? Les chiffres: Zachary Athekame est le numéro un de Super League parmi les latéraux en matière de tacles gagnés, passes clés et occasions créées. Pas encore en termes de conversion, mais le profil plaît: rapide, solide, fort dans les duels, sans peur. «Mais il peut encore progresser balle au pied», nuance Jeff Saibene – un constat partagé par le Milan.

Les tifosi, eux, sont sceptiques. Zachary Athekame peut-il répondre aux exigences d’un club et d’un coach aussi pointilleux que Max Allegri? Le plan du club, en tout cas, n’est pas de le jeter dans le grand bain sans transition. Il s’inscrit dans un projet.

Et Servette dans tout ça ?

Un seul club grince des dents dans cette success story: le Servette FC. Zachary Athekame y arrive à 14 ans. Il est viré l’année suivante. Non à cause de son niveau, mais pour des raisons comportementales. Xamax et YB, eux, ont vu les choses autrement. Et aujourd’hui, ce pari leur rapporte gros.