1/5 Winterthour se sépare de son entraîneur Uli Forte. Le match contre le FC Bâle était son dernier sur la ligne de touche. Photo: Nico Ilic/freshfocus

Tobias Wedermann

On était en droit de se demander combien de temps Uli Forte allait rester à la barre du FC Winterthour. Surtout après neuf matches et aucune victoire. Les 28 buts encaissés ajoutent encore une couche au début de saison catastrophque de «Winti». La réponse? Cela ne va plus durer. En effet, selon nos informations, la lanterne rouge du championnat s'est séparée lundi soir de son entraîneur Uli Forte.

Les dernières prestations sont trop mauvaises et la distance avec le reste des formations de Super League est déjà inquiétante. Ni les patrons du club ni les joueurs n'auraient encore cru qu'Uli Forte parviendrait à nouveau à redresser la barre, comme il l'avait prouvé la saison dernière. À l'époque, il avait repris la lanterne rouge Winterthour à Noël avec 13 points. Il était parvenu à apporter de la stabilité défensive ainsi que des émotions au club et avait fêté le maintien avec son équipe à la fin de la saison.

Une descente aux enfers sportive

Cet été, Uli Forte a voulu faire taire tous ceux qui disent de lui qu'il n'est qu'un pompier dont les méthodes s'usent rapidement. Mais depuis la pause estivale, Winterthour présente à nouveau le visage d'un club relégué, comme il y a un an déjà. Au grand dam de son coach, deux joueurs clés, Mattia Di Giusto et Christian Gomis, ont également été vendus. Aujourd'hui, Uli Forte laisse donc le club là où il l'a trouvé: à la dernière place. Son contrat avec Winterthour aurait encore dû durer jusqu'à la fin de la saison.

Qui va désormais essayer de réaliser le prochain miracle du côté de la Schützenwiese? Des noms sont déjà évoqués et discutés. Alessandro Mangiarratti ou Marco Schällibaum sont les deux candidats évidents sur le marché suisse. Dans l'entourage du FCW, la solution souhaitée par beaucoup serait le retour de Patrick Rahmen. À 56 ans, il avait réalisé une saison exceptionnelle à Winterthour de 2023 à 2024, atteignant la 6e place avec son équipe. Ce succès a permis à YB de le faire venir dans la capitale, mais l'aventure à Berne n'avait été de courte durée.