Une belle occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Dominateur ce dimanche à la Tuilière, le Lausanne-Sport n'a pu prendre qu'un point face à Saint-Gall (1-1) après l'ouverture du score précoce d'Omar Janneh. Frustrant, car la qualité de jeu était là et les occasions de but aussi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comment le Lausanne-Sport a-t-il fait pour ne pas prendre les trois points ce dimanche à la Tuilière? Les Vaudois ont livré un match solide, se créant plusieurs occasions de l'emporter, mais ils devront se contenter de ce nul (1-1) qui ne les fait pas avancer au classement et les maintient à distance du top 6 lors d'une journée où quatre des six matches se sont terminés par des nuls. Seuls Bâle et Thoune (encore!) ont réussi à s'imposer lors de cette ronde qui n'aura donc avancé personne mis à part ces deux équipes.

Lausanne peut avoir énormément de regrets, car Olivier Custodio et ses coéquipiers ont été de loin la meilleure équipe sur le terrain ce dimanche (surtout en deuxième période), une semaine après leur défaite à Winterthour. Les Vaudois devaient réagir et ils l'ont fait, mais ont manqué d'efficacité et de qualité dans le dernier geste pour récupérer ce qui leur semblait dû, à savoir les trois points.

Les débuts de Theo Bergvall ont été plutôt réussis

A noter que Peter Zeidler avait décidé de titulariser Theo Bergvall au poste de latéral droit pour pallier l'absence de Brandon Soppy, suspendu trois rencontres. Le Suédois s'est bien défendu pour ses premières minutes avec sa nouvelle équipe et a donné envie d'être revu. Il semble avoir du caractère et toutes les qualités requises pour occuper ce poste, même si un match plutôt réussi ne garantir rien pour la suite.

«Comme je l'avais dit avant le match, j'avais hésité à titulariser un gaucher à droite, mais je crois que nous avons pris la bonne décision, tous ensemble, avec Theo, a dit Peter Zeidler. Il n'est que depuis deux semaines chez nous, après cinq semaines de vacances, et aujourd'hui, son match a été une agréable surprise. De grands compliments à lui.»

Omar Janneh ouvre le score d'entrée

L'ouverture du score très précoce d'Omar Janneh, après une centaine de secondes, d'un petit ballon piqué très subtil après un bon service de Nathan Butler-Oyedeji, avait pourtant mis les hommes de Peter Zeidler sur la voie du succès, mais l'égalisation rapide d'Aliou Baldé (9e, 1-1) a été le dernier but de la rencontre malgré les efforts lausannois pour aller chercher le deuxième. La première période a été équilibrée, avec des occasions de part et d'autre, mais la deuxième a été intégralement à l'avantage du LS.

Le premier quart d'heure de la deuxième période a notamment été impressionnant de la part des Vaudois. Nathan Butler-Oyedeji a trouvé le poteau, tandis que Lawrence Ati Zigi a fait parler sa classe à plusieurs reprises, en particulier face à Gaoussou Diakité sur un arrêt-réflexe épatant.

Peter Zeidler a fait entrer Jamie Roche (100 matches sous les couleurs du LS, déjà!) et Florent Mollet à la 65e, respectivement pour Olivier Custodio et Beyatt Lekoueiry, et Lausanne a continué à presser jusqu'à la dernière minute, sans succès.

Lawrence Ati Zigi décisif

«On aurait pu s'imposer lors de cette deuxième mi-temps. Il y a une certaine déception, oui, mais un match nul contre Saint-Gall, on peut vivre avec. Ils ont été dangereux en première mi-temps, mais ils ont perdu de l'énergie mercredi avec leur demi-finale de Coupe et on a été meilleurs qu'eux en deuxième période. Lawrence Ati Zigi a fait un arrêt incroyable face à Gaoussou Diakité. Je ne suis pas surpris, je le connais bien...», a enchaîné l'Allemand, qui a passé six saisons au FCSG et ne découvre donc pas ce dimanche que le Ghanéen est l'un des meilleurs gardiens de Super League.

Le retour des matches tous les quatre jours

La suite des événements? Lausanne joue jeudi à Thoune, puis reçoit Servette dimanche à 16h30 avant de s'envoler pour la République tchèque. Quel programme! «Maintenant, il faut faire des points», dit Peter Zeidler. Pour accrocher le top 6? «Aussi parce que Grasshopper et Winterthour reviennent derrière.»