Thoune s'impose une dixième fois de suite!

Rien ne semble décidément pouvoir arriver aux Bernois cette saison. Ils ont pris deux longueurs d'avance assez vite grâce à des réussites de Kastriot Imeri (24e) et Emil Rastoder (29e), celle-ci après une horrible passe en retrait d'Abe. Mais ensuite, Lucerne a plutôt dominé.
Les visiteurs ont repris espoir avant la pause grâce à Oscar Kabwit (43e). Après la pause, les joueurs de Suisse centrale sont passés plusieurs fois près d'une égalisation qui n'aurait pas été imméritée. Matteo Di Giusto a même vu son tir s'écraser sur la barre (80e) lors d'une fin de rencontre tendue. Thoune a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final et ainsi fait un nouveau petit pas en direction du titre.
Son premier poursuivant, Saint-Gall, a peiné pour venir à bout de la lanterne rouge Winterthour 2-1. Menés après un but de Pajtim Kasami (21e), les Brodeurs ont renversé la situation avec un doublé d'Alessandro Vogt (76e/94e pen). Ils restent à 14 points du leader.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
27
33
64
2
FC St-Gall
27
20
50
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
0:0
27
9
41
5
FC Bâle
26
5
40
6
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
27
2
33
8
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
0:0
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
27
-47
14