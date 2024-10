Coup de chaud entre le FC Zurich et Vaduz! Le match amical entre les deux équipes a été interrompu. Ricardo Moniz, l'entraîneur du FCZ, n'y est pas pour rien.

Le match amical entre Zurich et Vaduz tourne à la bagarre

Le match amical entre Zurich et Vaduz tourne à la bagarre

Le match amical entre le FC Zurich et le FC Vaduz a mal tourné. Photo: Pius Koller 1/4

Pascal Ruckstuhl et Carlo Emanuele Frezza

D'habitude, la trêve internationale est plutôt calme pour les clubs, qui peuvent se préparer tranquillement pour le match suivant et profitent d'un week-end de libre. Cette semaine est dédiée à la Ligue des Nations et à l'équipe de Suisse. Mais il arrive parfois tout de même que les trêves soient animées. Le FC Zurich et le FC Vaduz l'ont prouvé en fin de semaine dernière.

Vendredi, le club de Super League et celui de Challenge League se sont rencontrés lors d'un test à huis clos az Heerenschürli de Zurich. Le match s'est terminé sur le score de 2-2. Du côté du FCZ, les nouvelles sont réjouissantes: Trois joueurs d'avenir ont fait leurs débuts sous la direction de l'entraîneur Ricardo Moniz, notamment le jeune Boris Srejic, 15 ans, qui évolue au poste de milieu défensif. Il se distingue par son intelligence de jeu.

Les équipes se prennent à la gorge

Mais ce match de préparation restera dans les esprits pour une autre raison. Selon les informations de Blick, les émotions ont pris le dessus et la rencontre a dû être interrompue par l'arbitre Marijan Drmic.

Quel a été l'élément déclencheur pour cette interruption entre deux équipes sans aucune rivalité apparente? Tout a commencé lorsque l'entraîneur du FC Zurich, Ricardo Moniz, n'a pas libéré tout de suite le ballon après une touche et a empêché une remise en jeu rapide des Liechtensteinois. Un joueur de Vaduz a alors poussé l'entraîneur du FCZ, ce que les Zurichois n'ont pas accepté. La bagarre et les provocations ont pris de l'ampleur et se sont terminés par un attroupement général.

Quand y en a plus, y en a encore

Ce n'est qu'après quelques minutes que le calme est revenu et que le match a pu se poursuivre et aller jusqu'à son terme. Contactés, les deux clubs n'ont pas souhaité s'exprimer sur l'incident.

Les émotions sont-elles un avant-goût du week-end à venir? En tout cas, les affiches sont belles, puisque le derby zurichois (GC-FCZ) est au programme! Le FC Vaduz affrontera lui Thoune, leader de Challenge League.