Le FC Sion retournera en Russie pour jouer un match

Un mois après un déplacement controversé à Saint-Pétersbourg conclu par une défaite 5-2, le FC Sion retrouvera le Zenit le 6 septembre à la Gazprom Arena, rapporte «Le Nouvelliste».

Le 9 juillet dernier, le FC Sion a déjà joué à Saint-Petersbourg Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Après son bon début de saison avec sept points en trois matches, le FC Sion ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les Valaisans, toujours invaincus, avaient préparé la saison avec un voyage en Russie qui avait suscité de vives réactions, en raison du contexte de guerre en Ukraine. Cela n'empêche pas le club de Tourbillon de retourner une fois à Saint-Pétersbourg le moins prochain pour y affronter une nouvelle fois le Zenit.

Au-delà de la polémique, le président du FC Sion, Christian Constantin, a justifié ce nouvel affrontement par un impératif sportif: «Entre le match de dimanche passé à YB et celui du 14 septembre à Winterthour, nous ne jouons qu’une seule fois en championnat: le 30 septembre contre Bâle, a-t-il confié au «Nouvelliste». Un match de Super League en un mois, ce n’est pas suffisant si l’on veut maintenir l’excellent rythme du début de saison.»

Interrogé par le média valaisan, Christian Constantin balaie les critiques: «Qu’on y aille ou pas, cela ne changera rien à la guerre. Au contraire, ne pas y aller serait un message de fermeture, comme je l’avais déjà dit avant notre match de juillet.»

Séduit par les conditions d’entraînement et le niveau du Zenit, l’homme fort du club affirme qu’il n’y a «pas d’enjeu financier» cette fois, contrairement aux spéculations de juillet évoquant un montant de 300’000 francs. L’objectif est «de maintenir le niveau» face à une équipe de «très haut niveau qu’on ne pourrait pas faire venir en Valais».

Ce vendredi, le FC Sion se rendra dans le Jura pour y défier le FC Ajoie. Son prochain match en championnat de Super League aura lieu à la fin du mois avant la réception du FC Bâle. Le déplacement en Russie aura lieu dans la foulée.