Les ultras arrivant à Lausanne pourraient défiler depuis Prilly-Malley

Les supporters lausannois verront leur rivaux venir au Stade de la Tuilière depuis la gare de Prilly-Malley. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Comme l'indiquait Blick il y a quelques semaines, les supporters de football qui se déplacent à Lausanne pourraient commencer leurs cortèges en direction du stade de la Tuilère depuis la gare de Prilly-Malley au lieu de celle de Lausanne. Cette décision fait suite à l'annonce que la gare du Chef-lieu vaudois n'accueillera plus de trains spéciaux pour les supporters à partir du printemps 2025. Comme le rapporte «24heures», les élus ont adopté neuf résolutions visant à encadrer et réguler les défilés des ultras à travers la ville.

Ces mesures font suite à des incidents survenus lors de matches récents, notamment des dégradations causées par des supporters genevois le 3 novembre dernier. Le conseiller communal Vert Valéry Beaud a documenté ces dégâts, photographiant de nombreux tags laissés par les ultras genevois. Ces images ont contribué à alimenter le débat sur la nécessité de mieux gérer les déplacements des supporters les jours de match.

Réduire les nuissances

Le déplacement du point de départ des cortèges à Prilly-Malley vise à réduire les nuisances dans le centre-ville de Lausanne. Cette solution permettrait également de mieux contrôler l'arrivée des supporters visiteurs et de les canaliser plus efficacement vers le stade. Cependant, cette décision soulève des questions sur l'organisation logistique et la sécurité. Les autorités devront travailler en étroite collaboration avec les clubs, la police et les transports publics pour mettre en place un dispositif efficace.

Comme le soulignent nos confrères, ces changements s'inscrivent dans une réflexion plus large sur la gestion des événements sportifs à Lausanne. Les communes cherchent des solutions pour concilier l'accueil des supporters avec la tranquillité des résidents et la préservation de l'espace public. Les neuf résolutions adoptées par les élus visent notamment à renforcer l'encadrement des cortèges, à limiter les nuisances sonores et à prévenir les dégradations. Elles prévoient aussi une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans l'organisation des matches.