Anthony Racioppi va quitter YB

David von Ballmoos sera le gardien titulaire des Young Boys

ATS Agence télégraphique suisse

«Anthony Racioppi va nous quitter», a précisé le directeur sportif des Young Boys Steve von Bergen. Le club bernois facilitera le transfert du joueur de 25 ans qui avait brillé l'automne dernier sur la scène européenne. Appelé à deux reprises dans le cadre de l'équipe nationale, Anthony Racioppi est l'objet de l'intérêt prononcé de clubs étrangers, en Italie, en Allemagne et en Belgique.



Formé à Lyon, Anthony Racioppi a rejoint les Young Boys en janvier 2022 alors qu'il évoluait à Dijon. Avec le club bernois, il a enrichi son palmarès avec deux titres de Champion de Suisse et d'une victoire en Coupe de Suisse.



Le départ du Genevois s'explique également par le choix du nouvel entraîneur Patrick Rahmen de confirmer David von Ballmoos comme no 1. Son no 2 sera Marvin Keller de retour de prêt du FC Winterthour.

Loris Benito (32 ans) a pour sa part été désigné capitaine du club. Il succède à Fabian Lustenberger, qui a mis fin à sa carrière au terme de la saison dernière.