Après sa déroute à Berne, Yverdon voit trois de ses joueurs finir dans la Flop-Team en compagnie d'un Servettien. Découvrez le choix de la rédaction de Blick, très équilibré et objectif comme chaque semaine!

1/8 Djibril Diop et Yverdon ont coulé à Berne. Photo: keystone-sda.ch

La Top-Team de la 22e journée (3-4-3)

Pascal Loretz (Lucerne): Grâce à lui, les Lucernois ont pu espérer prendre des points dans le choc au sommet face au FC Bâle. Il a nettement remporté son duel face à l’ailier bâlois Otele. Très solide dans son jeu au pied, il ne pouvait rien faire sur les penalties adverses.

Jean-Philippe Gbamin (FC Zurich): Chanceux d’échapper à un carton rouge pour une faute de dernier recours, il réalise néanmoins une prestation propre pour sa première sous le maillot du FCZ, seulement quelques jours après son arrivée.

Adrian Barisic (Bâle): Le défenseur central est alheureux en déviant involontairement le ballon avant l’ouverture du score adverse. Mais sa réaction a été impressionnante. L'Allemand s’est parfaitement repris et a remporté presque tous ses duels.

Kreshnik Hajrizi (Sion): Son premier but en Super League avec Sion! Solide dans les duels, il s’impose avec autorité. Une belle performance pour sa première à domicile sous les couleurs valaisannes.

Rayan Raveloson (YB): Quel début à domicile pour le premier buteur malgache de l'histoire de la Super League! Immédiatement influent au milieu, il marque après seulement neuf minutes et prend déjà la responsabilité des coups francs. Son expérience saute aux yeux.

Amir Abrashi (GC): 35 ans bientôt? Difficile à croire tant son endurance et sa capacité à répéter les courses impressionnent. En toute fin de match, il sprinte encore comme un junior pour récupérer un ballon. Un véritable patron au milieu des Hoppers.

Miroslav Stevanovic (Servette): Une machine à marquer et à délivrer des passes décisives. Contre Sion, le Bosnien retrouve ses standards avec un but et sa 100e passe décisive sous le maillot servettien. Une légende du club.

Cheveyo Tsawa (FCZ): Le jeune milieu ouvre le score d’un coup de tête et sert Zuber de manière impeccable sur le deuxième but. Très impliqué dans le jeu avec 78 ballons touchés et très peu d’erreurs.

Christian Fassnacht (YB): Retour gagnant à domicile! Il ouvre le score après seulement cinq minutes, malgré une reprise difficile. Puis, il assure un moment clé en provoquant immédiatement le penalty après le but du 1-2 encaissé par YB.

Xherdan Shaqiri (Bâle): Impeccable dans l’exercice des penalties, il garde son sang-froid à deux reprises. Son audacieuse panenka pour égaliser montre toute son insolence et son talent.

Christian Witzig (Saint-Gall): D’autres se seraient tordus la cheville sur une telle action, lui marque un superbe but de volée pour égaliser. Puis, il devient le héros du match en arrachant la victoire dans le temps additionnel. Très impressionnant.

La Flop-Team de la 22e journée (4-4-2)

Paul Bernardoni (Yverdon): Le Français n’est coupable sur aucun des six buts encaissés, certains étant même impossibles à arrêter. Mais dans un bon jour, il aurait peut-être pu en détourner un ou deux.

Silvan Sidler (Winterthour): Les problèmes du FCW au poste de latéral ne datent pas d’hier, et sa performance contre Zurich en est une nouvelle illustration.

Djibril Diop (Yverdon): Le défenseur central ses nerfs face à Chris Bedia, qui impose constamment son physique dans les duels. Son coup de pied au genou lui vaut un rouge direct et laisse son équipe à dix dans un moment où l’espoir était déjà bien mince.

Christian Marques (Yverdon): Soirée cauchemardesque à Berne pour l'international portugais M21. Il perd Fassnacht de vue sur l’ouverture du score, détourne malencontreusement le ballon dans son propre but sur le 0-2, puis provoque d'une faute de main le penalty du 1-3.

Kasim Adams (Servette): Une première mi-temps catastrophique. Il est doublement impliqué sur l’ouverture du score adverse et multiplie les pertes de balle.

Sinan Karweina (Lucerne): L'Allemand est remplacé dès la pause contre Bâle par son entraîneur Mario Frick. Un coup dur, alors que l'attaquant semblait enfin retrouver le rythme après sa longue blessure.

Sonny Kittel (GC): Totalement invisible. Son entraîneur Tomas Oral abrège son calvaire en le sortant à la mi-temps.

Tomas Veron Lupi (GC): Qui tirera les penalties pour GC à l’avenir? Après le raté d’Adama Bojang contre YB, il y a deux semaines, Veron Lupi fait encore pire contre Lausanne.

Uran Bislimi (Lugano): L'international suisse a la balle du 2-0 au bout du pied, mais s’effondre au pire moment et manque le cadre. Sa carte de chaleur le montre partout sur le terrain, mais jamais réellement efficace.

Willem Geubbels (Saint-Gall): Le Français fait systématiquement le mauvais choix: il tire quand il devrait passer, il passe quand il devrait tirer. Loin de la confiance affichée ces dernières semaines.

Matteo Di Giusto (Winterthour): Dans un bon jour, il fait partie des joueurs les plus spectaculaires du championnat. Mais ces derniers mois, ses mauvaises prestations s’accumulent, et il reste totalement inefficace.