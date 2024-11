Qui a brillé lors de la 14e journée de Super League? Et qui a déçu? Blick présente sa Top-Team et sa Flop-Team, avec des Romands de chaque côté!

1/8 Ilyas Chouaref a été le héros du match entre Sion et Lucerne. Sa note: 6 sur 6! Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Christian Finkbeiner , Pascal Ruckstuhl , Stefan Kreis , Alain Kunz et Lucas Werder

Qui a brillé, qui a déçu? Blick vous présente sa Top-Team et sa Flop-Team!

La Top-Team de la 14e journée (3-4-3)

Yanick Brecher (Zurich): Sans son gardien, le FC Zurich aurait sans doute perdu le match au sommet contre Servette. Deux arrêts de grande qualité.

Nicolas Vouilloz (Bâle): Sa baisse de forme des derniers mois n'est plus qu'un lointain souvenir. I114 de ses 115 passes sont arrivées à destination contre Yverdon!

Sandro Lauper (YB): Lors du 0-0 contre le FCZ, il a dû sortir sur blessure après une heure de jeu. Quatre jours plus tard, il livre une prestation impeccable. Et ce, aux côtés d'un Anel Husic chancelant.

Nias Hefti (Sion): Il a été solide défensivement, brillant offensivement et a joué avec beaucoup de caractère sur son côté gauche. S'est même permis un petit pont en cours de deuxième période!

Christian Witzig (Saint-Gall): Deux passes décisives et une grande occasion de but contre Grasshopper.

Fabian Frei (Winterthour): Le vétéran est toujours d'attaque! Il aura 36 ans en janvier et n'était plus désiré au FC Bâle, mais il a montré sa classe contre Lausanne. Le cerveau de milieu de terrain, il a réussi des passes intelligentes et a inscrit un but de rêve pour la victoire. Très fort.

Timothé Cognat (Servette): Présent partout et performant tant au poste de milieu offensif qu'à celui de milieu défensif. Son énorme volume de course vaut de l'or pour Servette. Il couronne son excellente performance avec l'égalisation.

Alan Virginius (YB): Il a enfin lancé son aventure en Super League! Celui qui a marqué le but le plus important du début de saison contre Galatasaray lors des play-offs de la Ligue des champions à Istanbul, a brillé ce week-end, marquant son premier but en championnat. Un beau but, en plus. Et extrêmement important pour son club.

Xherdan Shaqiri (Bâle): L'étincelle dans le moteur à explosion bâlois! Ses petits ballons piqués dans la surface ont fait merveille.

Cédric Itten (YB): Il avait vraiment envie de jouer et il s'est livré à fond dans les duels. Il a beaucoup couru et a inscrit le 1-0 avec sang-froid. Un match digne de l'équipe nationale.

Ilyas Chouaref (Sion): Le meilleur match de la saison pour le Franco-Marocain. Un doublé, un but contre son camp provoqué, beaucoup de dribbles réussis. Il a même défendu!

Équipe de flop du 14e tour

La Flop-Team de la 14e journée (3-4-3)

Pascal Loretz (Lucerne): Il a encaissé un deuxième but évitable, mais il est sorti blessé à la pause. Une vraie déception, car il doit manquer le rassemblement de la Nati.

Dirk Abels (GC): il s'engage vers l'avant, mais dès que Saint-Gall contre-attaque, il ne peut plus suivre. Sur le 0-2, il est trop loin de Lukas Görtler.

Kévin Mouanga (Lausanne): La première fois où il a été mis en difficulté depuis qu'il joue latéral droit. Sorti à la pause après avoir reçu un carton jaune.



Jesper Löfgren (Lucerne): Il ne devait pas jouer, mais a dû remplacer Luca Jaquez au dernier moment. Comme ses coéquipiers de la défense, il a sombré à Sion. Un autogoal évitable et malvenu.

Andrejs Ciganiks (Lucerne): N'a pas vu le jour face à Ilyas Chouaref. Il a dû sortir à la pause, mais aurait pu quitter le terrain dès la 25e minute sans que cela ne fasse scandale. Même les supporters valaisans ont eu pitié du Letton.

Anthony Sauthier (Yverdon): Non, Anthony Sauthier n'avait pas l'intention de faire mal, mais sa faute valant carton rouge contre le FC Bâle était tout de même stupide. A dix, Yverdon n'avait aucune chance. Triste 100e match avec YS pour le Genevois!

Tsiy Ndenge (GC): Son double pivot avec Amir Abrashi a ressemblé à un cauchemar. Après 25 contacts avec le ballon en 60 minutes, l'entraîneur intérimaire Giuseppe Morello lui a demandé de sortir du terrain.

Mathieu Choinière (GC): Comme toute l'offensive de GC, un flop complet. Pas de mouvement vers le but, pas d'idées.

Shkelqim Vladi (Lugano): Le conte de fées aurait été beau avec ce penalty dans les arrêts e jeu pour l'ancien espoir d'YB, que son club n'avait pas voulu conserver. Mais ses nerfs l'ont lâché et il a envoyé son penalty dans les ciel nocturne et glacial du Wankdorf.

Enzo Crivelli (Servette): N'exerce pas son influence habituelle à la pointe de l'attaque grenat. Se fait même dominer dans les duels par le défenseur du FCZ Mirlind Kryeziu.

Mahmoud Belhadj (Lugano): Il entre en jeu à la 59e minute. Huit minutes plus tard, il se livre à un duel tête contre tête avec Jaouen Hadjam - les deux prennent un jaune. Et à la 87e, il fait tomber le gardien d'YB David von Ballmoos alors que celui-ci avait le ballon en mains. Un carton rouge vraiment stupide!

Top équipe du 14e tour