Trois jours se sont écoulés depuis, mais la scène semble toujours aussi surréaliste: vendredi, lors du match amical contre le Viktoria Plzen, l'attaquant de Lugano Kevin Behrens a provoqué un scandale en se précipitant soudainement sur son coéquipier Georgios Koutsias au milieu d'une action de jeu
Kevin Behrens a bousculé son coéquipier et l'a insulté de manière audible en le traitant de «débile» alors qu'il se trouvait à terre - le tout en direct sur un livestream. Le jour même, Lugano condamnait par communiqué cette scène inacceptable.
Lundi, nouveau chapitre. Kevin Behrens s'est présenté devant toute l'équipe et a assumé la responsabilité de son pétage de plomb. «Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, en particulier auprès de Koutsias. Mon comportement à son égard était inapproprié et inacceptable», a déclaré l'Allemand. Et d'ajouter: «Je n'aurais jamais dû me le permettre.»
Le FC Lugano écrit en outre qu'il a traité l'incident en interne et qu'il a «examiné et mis en œuvre les mesures disciplinaires correspondantes». Ce que cela signifie exactement n'est pas clair.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10