Kevin Behrens a bousculé et a insulté son coéquipier Georgios Koutsias lors d'un match amical ce week-end. Il s'en est excusé auprès de lui et dit assumer la responsabilité de son pétage de plomb devant l'équipe.

Gian Andrea Achermann

Trois jours se sont écoulés depuis, mais la scène semble toujours aussi surréaliste: vendredi, lors du match amical contre le Viktoria Plzen, l'attaquant de Lugano Kevin Behrens a provoqué un scandale en se précipitant soudainement sur son coéquipier Georgios Koutsias au milieu d'une action de jeu

Kevin Behrens a bousculé son coéquipier et l'a insulté de manière audible en le traitant de «débile» alors qu'il se trouvait à terre - le tout en direct sur un livestream. Le jour même, Lugano condamnait par communiqué cette scène inacceptable.

Lundi, nouveau chapitre. Kevin Behrens s'est présenté devant toute l'équipe et a assumé la responsabilité de son pétage de plomb. «Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé, en particulier auprès de Koutsias. Mon comportement à son égard était inapproprié et inacceptable», a déclaré l'Allemand. Et d'ajouter: «Je n'aurais jamais dû me le permettre.»

Le FC Lugano écrit en outre qu'il a traité l'incident en interne et qu'il a «examiné et mis en œuvre les mesures disciplinaires correspondantes». Ce que cela signifie exactement n'est pas clair.



