Marwin Hitz (38 ans) va quitter Bâle cet été et le FC Bâle a donc besoin d'un nouveau gardien. Le champion de Suisse espère convaincre Yann Sommer de revenir à la maison. Mais le club regarde en même temps vers deux gardiens de clubs romands.

Lucas Werder

Marwin Hitz (38 ans) n'a pas encore décidé s'il mettrait fin à sa carrière à la fin de la saison, mais il a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le FC Bâle, lequel arrive à échéance au mois de juin. Le champion de Suisse en titre a besoin d'un nouveau numéro un, après quatre ans.

Sans surprise, le nom de Yann Sommer (37 ans) figure en tête de la liste de nombreux fans du FC Bâle. Le gardien de l'Inter sera libre de tout contrat cet été et est conseillé par le frère de l'entraîneur du FC Bâle, Stephan Lichtsteiner. Voilà qui parle en sa faveur. Mais plusieurs arguments s'opposent à un retour de Yann Sommer à Bâle.

Un salaire probablement trop élevé

Déjà, il n'est pas sûr du tout que l'ancien gardien de la Nati ait envie revenir en Suisse. Les médias italiens ont dernièrement fait état de discussions prévues entre l'Inter et lui pour clarifier son avenir.

Et du côté du FC Bâle, est-il possible de s'aligner sur son salaire, alors que Xherdan Shaqiri (34 ans), sous contrat jusqu'en 2027, est déjà de très loin le joueur le mieux payé du championnat? Et qu'il apparaît compliqué (voire complètement illusoire) de tabler sur les revenus de la Champions League la saison prochaine...

Le FC Bâle devrait donc opter pour une alternative un peu moins chère. Au début de l'année, le très sérieux magazine allemand «Kicker» a fait état de l'intérêt de Bâle pour deux gardiens étrangers: Lukas Jungwirth (21 ans) du LASK et Jonas Krumrey (22 ans) de Holstein Kiel.

Sion veut garder Anthony Racioppi

Selon les informations de Blick, le FC Bâle a également ciblé deux gardiens de Super League dans sa recherche d'un successeur à Marwin Hitz. L'un d'eux est Karlo Letica (29 ans), du Lausanne-Sport. Le contrat du Croate expire cet été et il serait plus proche d'un départ que d'une prolongation.

Le deuxième candidat s'appelle Anthony Racioppi (27 ans), qui réalise une saison vraiment solide dans les buts du FC Sion. Selon les informations de Blick, des discussions ont même déjà eu lieu entre le directeur sportif du FC Bâle Daniel Stucki et les agents du Genevois. Le problème: Anthony Racioppi est encore sous contrat en Valais jusqu'à l'été 2029. Et le club valaisan ne le laissera pas partir à Bâle sans une très solide indemnité financière. Voire même pas du tout.

Le FC Bâle a également le plus grand talent de gardien de but suisse, Silas Huber (20 ans), sur son radar. Le nouveau gardien titulaire du FC Zurich devrait toutefois rester au Letzigrund au moins jusqu'en 2027.

Stephan Lichtsteiner fait l'éloge d'un gardien du FC Bâle

L'entraîneur du FC Bâle Stephan Lichtsteiner est impliqué dans la recherche du nouveau gardien. «Il est important que nous parlions le même langage dans la planification de l'effectif pour la saison prochaine. Que nous connaissions les profils et les mentalités que nous souhaitons avoir dans l'effectif», explique-t-il.

Il est plutôt improbable, mais pas complètement exclu, qu'un des jeunes du club, Tim Pfeiffer (20 ans), soit dans la course pour le poste de numéro un. «Je le connais depuis l'académie et je lui prédis un grand avenir», affirme Stephan Lichtsteiner. La dernière fois qu'un junior du FC Bâle est devenu titulaire au poste de gardien, c'était il y a 15 ans. Le successeur de Franco Costanzo s'appelait... Yann Sommer.