Paolo Tramezzani et ses joueurs vont passer quelques jours tous ensemble à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En temps normal, le chauffeur du car nord-vaudois aurait enclenché le moteur mercredi pendant la deuxième période de GC-Yverdon, les joueurs se seraient douchés en vitesse, Paolo Tramezzani aurait expédié la conférence de presse avec deux réponses rapides et bien senties et la délégation yverdonnoise serait partie du Letzigrund avant 23h. Tout le monde aurait été au lit à 2h.

Mais voilà, le moment est d'importance et Yverdon Sport veut se donner toutes les chances de bien aborder ces deux matches vitaux pour le maintien que sont le déplacement au Letzigrund de mercredi et celui de la Schützenwiese samedi. Il suffit de regarder le classement pour s'apercevoir que ces deux rencontres ne sont pas «juste» importantes: elles décideront tout simplement si Yverdon jouera en Super League ou en Challenge League la saison prochaine, voire si le club nord-vaudois disputera le barrage contre Aarau ou Carouge.

Un «ritiro» pas aussi extrême que Marseille

Alors, Paolo Tramezzani et le staff d'YS ont pris une décision forte: organiser un «ritiro» à l'italienne, c'est à dire un mini-stage de quatre jours afin de récupérer au mieux et de passer cette période en étant le plus soudé possible. «C'est important, je pense. Ça va nous permettre de bien aborder ces deux rencontres», assure l'Italien, qui n'est pas allé dans les extrêmes comme son compatriote Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM a en effet organisé un stage de deux semaines près de Rome pour ses joueurs, ce «ritiro» étant interrompu seulement par les matches de championnat en France, pour lesquels la délégation marseillaise voyageait à chaque fois depuis la capitale italienne!

Pas de ça à Yverdon, juste une décision logique et la possibilité pour les joueurs de se concentrer à 100% sur leur métier pendant quatre jours. La famille peut bien attendre quelques jours, le mois de juin étant entièrement consacré aux vacances. L'opération a un coût, bien sûr, puisqu'il faut compter quatre nuits d'hôtel pour 25 à 30 personnes, mais le maintien en Super League n'a pas de prix...

Varol Tasar avait les béquilles après le match

Reste une question centrale: Varol Tasar sera-t-il du voyage? L'ailier, meilleur joueur sur le terrain lors de la première période entre Yverdon et Sion samedi, a dû sortir à la pause et se déplaçait en béquilles après le match. A peine remis de sa grave blessure, l'Allemand sera-t-il rétabli pour l'enchaînement le plus important de la saison? «Je ne sais pas. Varol est très important pour nous, j'espère», glissait Paolo Tramezzani, qui a fait de l'ancien joueur d'Aarau et de Lucerne un de ses hommes de base sur le plan offensif.

Photo: Urs Lindt/freshfocus