Filip Ugrinic quitte Young Boys pour Valence

Cap sur l'Espagne pour Filip Ugrinic
Photo: URS FLUEELER
ATS Agence télégraphique suisse
Pour ce transfert, le club espagnol va verser une somme de trois millions de francs, plus divers bonus estimés à deux millions. Ugrinic était arrivé à Berne en été 2022 en provenance de Lucerne, où il a été formé. En 122 matches avec YB, il a marqué 15 buts et donné 20 passes décisives. Il compte trois sélections en équipe de Suisse.
Filip Ugrinic a été deux fois champion de Suisse avec YB (2023 et 2024). Il a aussi gagné la Coupe de Suisse à deux reprises, d'abord avec Lucerne (2021) puis avec YB (2023).Footba
