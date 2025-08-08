DE
Quatre ans de contrat
Filip Ugrinic quitte Young Boys pour Valence

Le milieu offensif Filip Ugrinic (26 ans) quitte les Young Boys. L'international suisse va tenter sa chance en Espagne. Il a signé un contrat de quatre ans avec Valence.
Pour ce transfert, le club espagnol va verser une somme de trois millions de francs, plus divers bonus estimés à deux millions. Ugrinic était arrivé à Berne en été 2022 en provenance de Lucerne, où il a été formé. En 122 matches avec YB, il a marqué 15 buts et donné 20 passes décisives. Il compte trois sélections en équipe de Suisse.

Filip Ugrinic a été deux fois champion de Suisse avec YB (2023 et 2024). Il a aussi gagné la Coupe de Suisse à deux reprises, d'abord avec Lucerne (2021) puis avec YB (2023).Footba

