DE
FR
Kevin Behrens attaque son coéquipier du FC Lugano en plein match amical
0:28
Pourquoi a-t-il fait ça?Kevin Behrens attaque son coéquipier du FC Lugano en plein match amical

Pourquoi a-t-il agi ainsi?
Kevin Behrens agresse son coéquipier luganais en plein match amical!

Pourquoi donc Kevin Behrens s'en est-il pris aussi violemment à son coéquipier Georgios Koutsias en plein match amical?
Publié: 13:33 heures
|
Dernière mise à jour: 13:36 heures
1/2
Kevin Behrens (2e à partir de la gauche) s'en prend à Georgios Koutsias et insulte violemment son coéquipier.
RMS_Portrait_531.JPG
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Cédric Heeb et Tobias Wedermann

Pourquoi Kevin Behrens a-t-il pété les plombs? À la 72e minute du match de préparation de Lugano contre le Viktoria Plzen, l'Allemand de 34 ans s'en prend violemment à son coéquipier Georgios Koutsias (21 ans), le pousse à terre et l'insulte: «Petit débile, ne fais pas de bruit!»

Que s'est-il passé? Le Grec entre en jeu, tape dans la main de Kevin Behrens et semble discuter avec lui. Le match reprend, les Tchèques sont en possession du ballon. Dans un premier temps, Kevin Behrens semble se diriger vers le défenseur en possession du ballon, puis il change de direction et se précipite vers Georgios Koutsias. «Quel est le problème?», crie un joueur en anglais - impossible de savoir s'il s'agit de l'avant-centre grec ou d'un coéquipier.

Kevin Behrens prend directement le chemin de la touche et indique qu'il veut être remplacé - Georgios Koutsias reste lui en retrait, incrédule. Avant de quitter le terrain, Kevin Behrens crie encore une fois vers l'arrière: «Ne fais pas de bruit». En raison du vent et de la qualité sonore un peu mauvaise du livestream, il est difficile de comprendre d'autres déclarations.

Les raisons de la colère de Kevin Behrens ne sont pas claires pour l'instant. Interrogé par Blick, le FC Lugano a annoncé qu'il prendrait position sur l'incident vendredi après-midi.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
18
-27
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus