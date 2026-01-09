Cédric Heeb et Tobias Wedermann

Pourquoi Kevin Behrens a-t-il pété les plombs? À la 72e minute du match de préparation de Lugano contre le Viktoria Plzen, l'Allemand de 34 ans s'en prend violemment à son coéquipier Georgios Koutsias (21 ans), le pousse à terre et l'insulte: «Petit débile, ne fais pas de bruit!»

Que s'est-il passé? Le Grec entre en jeu, tape dans la main de Kevin Behrens et semble discuter avec lui. Le match reprend, les Tchèques sont en possession du ballon. Dans un premier temps, Kevin Behrens semble se diriger vers le défenseur en possession du ballon, puis il change de direction et se précipite vers Georgios Koutsias. «Quel est le problème?», crie un joueur en anglais - impossible de savoir s'il s'agit de l'avant-centre grec ou d'un coéquipier.

Kevin Behrens prend directement le chemin de la touche et indique qu'il veut être remplacé - Georgios Koutsias reste lui en retrait, incrédule. Avant de quitter le terrain, Kevin Behrens crie encore une fois vers l'arrière: «Ne fais pas de bruit». En raison du vent et de la qualité sonore un peu mauvaise du livestream, il est difficile de comprendre d'autres déclarations.

Les raisons de la colère de Kevin Behrens ne sont pas claires pour l'instant. Interrogé par Blick, le FC Lugano a annoncé qu'il prendrait position sur l'incident vendredi après-midi.