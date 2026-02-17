Le FC Sion invite tous les écoliers valaisans à Tourbillon

Installé dans le top six et toujours en course pour jouer les trouble-fête, le FC Sion aborde un tournant de sa saison. À quatre matches de la fin de la phase régulière à Tourbillon, le club valaisan cherche à transformer l’élan sportif en dynamique populaire.
Pour remplir les travées de son stade de Tourbillon et renforcer le lien avec son territoire, la direction a décidé d’ouvrir grand les portes de son enceinte aux plus jeunes. Dès à présent, tous les élèves valaisans, de la 1H à la 11H, peuvent obtenir gratuitement une place pour la rencontre de leur choix parmi les derniers rendez-vous à domicile (Young Boys, 22 février, Winterthour, 7 mars, Saint-Gall, 21 mars, et Lausanne le 11 avril). La démarche peut se faire en ligne sur le site du FC Sion ou directement au secrétariat du club à Martigny, sur présentation d’une pièce d’identité.
«Cette initiative a pour objectif d’offrir à tous les jeunes du canton l’opportunité de vivre les émotions d’un match à Tourbillon et de pousser le FC Sion vers le haut du tableau de Brack Super League», explique l'entité sédunoise, qui vise cette saison une place dans le top six.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
25
29
58
2
FC St-Gall
24
15
43
3
FC Lugano
25
11
43
4
FC Bâle
25
7
40
5
FC Sion
25
7
37
6
Young Boys
25
2
36
7
FC Lucerne
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zurich
25
-12
28
10
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zurich
25
-12
21
12
FC Winterthour
24
-39
14