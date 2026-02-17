Le FC Sion invite tous les écoliers valaisans à Tourbillon

Le FC Sion veut transformer l’élan sportif en ferveur populaire. Le club sédunois invite tous les écoliers valaisans à garnir les tribunes de Tourbillon pour la fin de saison.

Blick Sport

Installé dans le top six et toujours en course pour jouer les trouble-fête, le FC Sion aborde un tournant de sa saison. À quatre matches de la fin de la phase régulière à Tourbillon, le club valaisan cherche à transformer l’élan sportif en dynamique populaire.

Pour remplir les travées de son stade de Tourbillon et renforcer le lien avec son territoire, la direction a décidé d’ouvrir grand les portes de son enceinte aux plus jeunes. Dès à présent, tous les élèves valaisans, de la 1H à la 11H, peuvent obtenir gratuitement une place pour la rencontre de leur choix parmi les derniers rendez-vous à domicile (Young Boys, 22 février, Winterthour, 7 mars, Saint-Gall, 21 mars, et Lausanne le 11 avril). La démarche peut se faire en ligne sur le site du FC Sion ou directement au secrétariat du club à Martigny, sur présentation d’une pièce d’identité.

«Cette initiative a pour objectif d’offrir à tous les jeunes du canton l’opportunité de vivre les émotions d’un match à Tourbillon et de pousser le FC Sion vers le haut du tableau de Brack Super League», explique l'entité sédunoise, qui vise cette saison une place dans le top six.