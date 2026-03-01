Corinne Suter a signé à Soldeu son meilleur week-end depuis plus de trois ans. Après une longue série de blessures, la Schwytzoise prouve qu’elle est de retour au plus haut niveau: libérée, solide et ambitieuse.

Ramona Bieri

«C’était méga cool et je suis très contente», résume Corinne Suter au micro de la télévision alémanique à propos de son week-end en Andorre. Et pour cause: une victoire en descente, puis une 3e et une 4e place en super-G — des performances dignes de ses plus grands jours.

Dimanche, elle échoue au pied du podium pour seulement 29 centièmes. Elle ne doit s’incliner que face à Sofia Goggia, Emma Aicher et Kajsa Vickhoff Lie.

Le retour de la confiance

Ces résultats font un bien fou à la Schwytzoise. Après des années compliquées — commotion cérébrale en janvier 2023, rupture des ligaments croisés en février 2024, puis lourde chute à l’entraînement début décembre (contusion au genou, déchirure musculaire et fracture à l’arrière du pied) — la voilà de retour à son meilleur niveau.

«Je ne skie pas différemment depuis ma blessure», souligne-t-elle. «Mais la confiance est revenue et je n’ai plus de douleurs.»

À Soldeu, cela se voit: elle ose les lignes directes et engagées — et elle en est récompensée. Non seulement avec sa première victoire en descente depuis plus de quatre ans, mais aussi avec une régularité qu’on ne lui avait plus connue depuis longtemps. Trois top 4 consécutifs: cela ne lui était plus arrivé depuis décembre 2022.

À l’époque, à Lake Louise, elle avait signé une 2e et une 3e place en descente avant de remporter le super-G. La course suivante, à Saint-Moritz, elle avait encore terminé 3e en descente.

«Je me suis tellement amusée»

Un peu plus de trois ans plus tard, il s’en est fallu de peu pour qu’elle monte trois fois sur le podium lors d’un même week-end de Coupe du monde — ce qu'elle a déjà fait à trois reprises dans sa carrière.

Mais aucun regret. «J’ai eu tellement de plaisir à skier», sourit-elle. «Je vais emporter ces sensations avec moi pour la semaine prochaine.»

Stefanie Grob débloque son compteur

À Soldeu, Corinne Suter est la seule Suissesse à intégrer le top 10 lors des trois courses. La deuxième meilleure Helvète est à chaque fois Malorie Blanc, 15e dimanche.

L’autre bonne nouvelle vient de Stefanie Grob. Dans les deux super-G, elle marque les premiers points de Coupe du monde de sa carrière grâce à ses 26e et 23e places. De quoi quitter l’Andorre avec le sourire.

En revanche, la situation reste tendue pour Jasmina Suter et Joana Hählen. Si elles veulent participer à la finale de la Coupe du monde, elles doivent impérativement entrer dans le top 25 du classement de la discipline.

Il manque encore huit points à Jasmina Suter et quinze à Joana Hählen. Le compte à rebours est lancé.



