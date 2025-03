Federico Barba et Sion devront se contenter d'un point. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Se faire égaliser dans les arrêts de jeu dans le triste décor d'un Letzigrund à 80% vide, sous la pluie, face à un concurrent au maintien: écrit ainsi, le scénario de ce dimanche après-midi aurait de quoi rendre dépressif plus d'un supporter du FC Sion. Mais la réalité est que les Valaisans s'en sortent bien avec un point, et que ce résultat nul n'attriste pas du tout Didier Tholot.

Les joueurs ont droit à trois jours de congé grâce à ce match nul

«J'avais dit à mes joueurs qu'ils auraient un peu de congés en plus pendant la trêve internationale si on ramenait un résultat positif d'ici. Quand tu vas chez un concurrent direct qui peut revenir à quatre points s'il te bat, et que tu fais match nul, ça reste un résultat positif. Donc les joueurs vont avoir trois jours de congé dès ce soir», explique l'entraîneur du FC Sion, pas mécontent de la tournure des événements ce dimanche malgré l'égalisation de Nikolas Muci dans les arrêts de jeu.

Enfin un point loin de Tourbillon

«C'est le premier point qu'on prend à l'extérieur en 2025, c'est important. C'était primordial de ne pas perdre. Et après ces trois jours de pause, on va se remettre au boulot, en faisant un match amical le week-end prochain, comme si on était en championnat, pour ne pas couper. Et ensuite on va préparer la double réception d'Yverdon et de Winterthour, en commençant par Yverdon. Et si certaines personnes pensent que recevoir cette équipe est facile, je les invite à regarder son match à Servette de samedi.»

Avant de se reposer un peu, Sion a donc dû batailler fort ce dimanche face à une équipe de GC accrocheuse même si elle était diminuée par de nombreuses suspensions, dont celle de son capitaine et leader Amir Abrashi. Les Sauterelles n'ont pas volé leur point, puisqu'elles ont touché... quatre fois les montants de Timothy Fayulu avant d'égaliser!

«A un moment donné, c'est bon, c'est plus Noël!»

«On leur a donné trop d'occasions en première période. Oui, ils ont eu des actions, mais ce sont nous qui les leur avons offertes! C'est pour ça que j'ai élevé le ton à la mi-temps, parce qu'on défend bien mais on donne des cadeaux à l'adversaire. A un moment donné, c'est bon, c'est plus Noël!», a tonné Didier Tholot, alors que Sion menait 1-0 à la pause grâce à un joli coup-franc de son homme en forme, Benjamin Kololli, à quelques secondes seulement du retour aux vestiaires.

Benjamin Kololli a inscrit le 1-0 d'un joli coup-franc. Photo: keystone-sda.ch

Parmi les moments importants de la partie, impossible de ne pas mentionner le carton rouge reçu par Numa Lavanchy à la 71e. Lionel Tschudi avait d'abord indiqué le point de penalty, avant de se raviser après être allé regarder la VAR. Plutôt que de siffler «Elfmeter», le Neuchâtelois a alors opté pour un coup-franc hors de la surface et l'expulsion du latéral droit du FC Sion. Didier Tholot avoue son incompréhension envers cette décision. «Honnêtement, le rouge me paraît très sévère. L'action est en dehors de la surface, je suis d'accord, mais il a encore Gora Diouf derrière lui, Numa n'est pas dernier défenseur.»

La VAR avait-elle toutes les images?

Des propos validés par Barthélémy Constantin, même pas sûr, lui, qu'il y ait véritablement matière à siffler. «Si la balle touche le corps avant la main, normalement il n'y a pas de carton rouge. Je ne sais pas quelles images ont été données à la VAR, parce qu'on m'a dit que les commentateurs de blue Sport avaient bien insisté sur le fait que les images qu'ils avaient et celles que l'arbitre avait n'étaient pas les mêmes», s'est étonné le directeur sportif du FC Sion, lequel n'est cependant lui non plus pas malheureux de ce point pris à Zurich.

«L'équipe a montré de très belles valeurs»

«On a eu la chance de notre côté aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas depuis un moment. Si on regarde la partie dans sa globalité, un point, c'est un résultat qui est assez juste. On a eu le tournant du match avec l'action de Dejan Sorgic, parce que droit derrière, il y a ce carton rouge pour Numa Lavanchy... C'est un moment clé où ou aurait dû passer l'épaule. Mais l'équipe a montré de très belles valeurs, celles qu'on demande de voir chaque week-end. Les gars se sont battus, ils ont tout donné, même à 10 contre 11 on était toujours là», s'est réjoui Barthélémy Constantin.

Didier Tholot est d'accord: «Le football ça passe par la confiance et la confiance par les résultats. J'ai aimé les valeurs de mon groupe.» Et aussi le résultat, qui laisse donc les Sauterelles sept points derrière, à cinq journées de la fin des trois premiers tours et de la séparation de la Super League en deux groupes. Sion le sait, il disputera le tour contre la relégation, mais aimerait bien l'aborder avec le maximum de points d'avance sur la place de barragiste aujourd'hui occupée par Grasshopper. Raison pour laquelle Didier Tholot était avant tout heureux de ne pas avoir perdu ce dimanche.