Le match de samedi soir entre la lanterne rouge de Super League Winterthour et le leader Thoune est annulé. La pelouse catastrophique de la Schützenwiese ne laisse pas d'autre option.

L'état de la pelouse force une nouvelle fois le renvoi du match à Winterthour

Cédric Heeb et Stefan Kreis

Le FC Winterthour est en route pour la Challenge League. Et sa pelouse de la Schützenwiese est elle aussi en passe d'être reléguée. Une fois de plus, un match doit être renvoyé.

«En raison de la boue, PAS de match aujourd'hui», écrivent le club zurichois cinq heures avant le coup d'envoi contre le FC Thoune, prévu à 18h. «Afin de ne pas mettre en danger la santé des joueurs, le match est reporté». Les billets pour la date de rattrapage, qui n'est pas encore connue, restent valables.

Mercredi, le FC Winterthour vient tout juste de rattraper son match contre le FC Saint-Gall, qui aurait dû avoir lieu à la mi-janvier. La lanterne rouge de la Super League s'est inclinée 5-1 à domicile.

«Entre-temps, nous avons échangé avec les responsables des matches de la ligue, d'autres exploitants de stades et des experts d'entreprises spécialisées, et nous essayons toujours d'optimiser nos procédures et nos processus, même sans chauffage de la pelouse», a déclaré Dave Mischler, du service des sports de Winterthour avant le match de mercredi. Apparemment sans succès.