Jean-Pierre Nsamé devrait signer à Saint-Gall

Jean-Pierre Nsamé devrait revenir en Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les défenseurs de Super League peuvent à nouveau trembler. Meilleur buteur du championnat en 2019/20 (32 buts), 2020/21 (19) et 2022/23 (21), Jean-Pierre Nsamé s'apprête à retrouver la Suisse. Selon nos informations, l'attaquant camerounais est prêté par le Legia Varsovie à Saint-Gall jusqu'au terme de la saison.

Ainsi, Jean-Pierre Nsamé va découvrir un troisième club sous nos latitudes, après Servette et YB. Avec les Grenat, le joueur de 31 ans a disputé une saison en Challenge League, inscrivant 23 buts en 31 rencontres. Dans la foulée, il a signé à Young Boys, où il a joué durant 5 saisons et demi. En 242 matches avec les Bernois, il a trouvé à 140 reprises les filets. Il a également remporté six titres de champion et deux Coupes de Suisse avec le club de la capitale.

Il y a un an, Jean-Pierre Nsamé avait quitté la Super League pour signer à Côme, avant de s'en aller en Pologne, au Legia Varsovie. Dans la capitale, le Camerounais n'est pas parvenu à s'imposer, ne disputant que 404 minutes depuis le début de la saison.