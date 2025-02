Yverdon Sport reçoit Saint-Gall ce dimanche, pile une semaine après le match international de rugby entre la Suisse et l'Espagne. Le Service des sports de la Ville s'est retrouvé face à un vrai défi.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bastien Toma, Antonio Marchesano et leur technique soyeuse auront-ils droit à une pelouse à la hauteur d'une rencontre de Super League dimanche, dès 14h15? Le fait est que ce même terrain a accueilli une rencontre de haut niveau de rugby entre la Suisse et l'Espagne dimanche dernier, il y a une semaine tout pile. La pluie, tombée (presque...) sans discontinuer sur la capitale du Nord vaudois depuis sept jours, n'a elle pas aidé. Le défi pour la Ville d'Yverdon-les-Bains et son Service des sports est donc grand.

«On leur dit un énorme merci pour leur entretien quotidien des terrains. Et plus spécialement du terrain principal cette semaine», explique, reconnaissant, Loris Tschanz, responsable de la communication d'Yverdon Sport, qui assure que le terrain sera «prêt pour la réception de Saint-Gall et parfaitement adapté». Les raisons de son optimisme? Le travail des cinq employés de la Ville déployés toute la semaine sur le terrain, mais aussi le résultat déjà bien visible.

400m2 de rouleaux avaient été commandés avant le match de rugby

«Une commande de 400 mètres carrés de rouleaux a été faite en amont du match de rugby afin de recouvrir les zones les plus sollicitées, dont celles où se sont déroulées les mêlées. Un placage épais de 4,5 cm pour assurer une bonne stabilité. Pour le reste, il a fallu reboucher les trous, assez nombreux sur le terrain», enchaîne Loris Tschanz. Les joueurs d'Yverdon Sport et de Saint-Gall peuvent donc être rassurés: match il y aura. Et les buts ont été remplacés, donc aucune excuse pour tirer trois mètres en dessus de la barre entre les poteaux en arrivant face au gardien...

A noter que le match de la deuxième équipe, qui évolue en 1re ligue, a été repoussé à lundi soir sur ce même terrain. Yverdon veut mettre toutes les chances de son côté.