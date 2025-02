Paolo Tramezzani a apprécié le début de match, samedi à Lausanne. Beaucoup moins la suite. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Boris Cespedes pas convoqué? «C'est mon choix». Paolo Tramezzani n'a pas laissé de place au débat après la nette défaite d'Yverdon Sport (4-1) à Lausanne ce samedi. Le «Mister» n'avait visiblement pas trop envie de se justifier concernant cette décision tout de même étonnante tant le milieu de terrain est (était?) un joueur important dans l'entrejeu yverdonnois depuis son arrivée en provenance de Servette. Il ne s'agissait de toute façon pas d'une volonté de le faire souffler, puisque l'international bolivien était suspendu en semaine à Berne. Il était donc frais et apte à jouer.

Pour cette rencontre, le technicien avait en outre décidé d'offrir à trois joueurs leur première titularisation de la saison sous le maillot d'Yverdon. Varol Tasar, Ronaldo Tavares et Antonio Marchesano.

Le résultat, coïncidence ou non, a été qu'YS a peiné à développer du jeu malgré vingt premières minutes plutôt intéressantes. Yverdon aurait d'ailleurs très largement pu prendre l'avantage après cinq minutes, le coup de tête de Ronaldo Tavares étant sauvé de manière très spectaculaire sur la ligne par Morgan Poaty. Mais après 36 minutes, le score était déjà de 3-0 pour le LS.

Trois buts encaissés en huit minutes

«Nous avons bien abordé le match. Le début m'a plu, c'était vraiment du 50-50 entre Lausanne et nous. Mais comme à Berne, on s'est écroulés. Prendre trois buts en huit minutes, cela me déplaît fortement. J'ai l'impression parfois qu'on est fragiles, qu'un petit rien peut nous faire sortir de la partie. C'est embêtant pour une équipe qui joue le maintien», a grincé Paolo Tramezzani.

En signant à Yverdon, il pensait trouver une équipe de caractère, forte dans la tête, ce qu'était indéniablement l'équipe nord-vaudoise la saison dernière. Or, tant mercredi à Berne (6-1) que ce dimanche à Lausanne, les deux fois sur synthétique, cela n'a pas été du tout le cas. «Nous avons des limites en termes de personnalité, je dois bien le constater», assure celui qui veut tout faire pour changer cet état d'esprit dans les prochains jours. Le prochain adversaire, dimanche au Stade municipal, s'appelle en effet Saint-Gall et ses individualités impressionnantes en attaque.

«On n'en a pas fait assez pour un derby»

Du côté des joueurs, l'heure n'était évidemment pas non plus aux sourires. «On doit mieux faire dans tous les domaines, c'est insuffisant», pestait William Le Pogam. «On ne propose rien dans le jeu. D'accord, on est peut-être dans une situation pas très confortable, parce qu'on doit faire des points, mais au bout d'un moment, c'est à nous de prendre les responsabilités et de jouer au football. On a des consignes, c'est vrai, mais c'est nous, les acteurs qui sommes sur le terrain. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je trouve qu'on n'en a pas fait assez pour un derby.»

Comme son entraîneur, le capitaine d'YS regrette la manque de caractère. «On est bien entrés dans le match, mais après le premier but, on craque trop vite et on les encaisse à la suite. Après chaque but, on perd les pédales et on déconnecte. Il va falloir changer de mentalité.» Le message est passé.