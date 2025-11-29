Succès important pour Winterthour à Lucerne

ATS Agence télégraphique suisse
Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.
Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
14
11
31
2
14
12
27
3
14
7
25
4
14
6
23
5
15
-1
23
6
15
3
21
7
15
-5
20
8
15
2
18
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
15
-10
14
12
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation