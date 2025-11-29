DE
FR

Pajtim Kasami a marqué
Succès important pour Winterthour à Lucerne

Winterthour n'a pas encore enterré ses espoirs de rester en Super League. Lors de la 15e journée, la lanterne rouge a décroché son premier succès à l'extérieur en gagnant 3-1 à Lucerne.
Publié: il y a 28 minutes
Hunziker (no 17) inscrit le 2-1 pour Winterthour
Photo: manuel geisser
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cette victoire est sans prix pour l'équipe zurichoise, qui revient ainsi à cinq points de Grasshopper (11e). Elle a été construite grâce à des buts de Kasami (39e), Hunziker (63e) et Maluvunu (69e), lequel a marqué une minute après son entrée en jeu.

Lucerne avait égalisé juste avant la pause par Ferreira (45e). Les protégés de Mario Frick ont confirmé leurs difficultés à domicile, où ils n'ont gagné qu'un match cette saison. Un succès samedi leur aurait permis de revenir à la hauteur du FC Sion (6e): ce revers constitue donc une bien mauvaise opération dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
14
11
31
2
FC St-Gall
FC St-Gall
14
12
27
3
Young Boys
Young Boys
14
7
25
4
FC Bâle
FC Bâle
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zurich
FC Zurich
15
-5
20
8
FC Lucerne
FC Lucerne
15
2
18
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
15
-10
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
15
-23
9
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus