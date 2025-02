«Il n’y a pas d’excuse. J’aurais dû être prêt dès le début du match»

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Thomas Freiburghaus

Samedi face à Young Boys, Olivier Custodio était titulaire pour la première fois en Super League depuis le 31 août dernier. C'était déjà face à YB. C'était déjà au poste de latéral droit. La suspension de Raoul Giger a en effet poussé Ludovic Magnin, coach du LS, à placer son capitaine et habituel milieu de terrain au poste de latéral droit.

Pas un cadeau, sauf peut-être pour YB. Les Bernois ont ainsi profité de la situation dès l’engagement: Joël Monteiro était trouvé dans le dos de la défense vaudoise et s’en allait tranquillement tromper Karlo Letica. 14 secondes après le coup d'envoi seulement.

Mauvaise entame

Encaisser un but sur l'engagement, c'est impardonnable, pas vrai? «Ça ne doit pas arriver, parce qu’il y a des erreurs individuelles, de placement. Mais après, on est tous humains. Il y a des joueurs qui ont besoin de temps pour trouver leur position», répond le coach, humain lui aussi. Olivier Custodio est plus dur avec lui-même: «Il n’y a pas d’excuse. Poste ou pas poste, j’aurais dû être prêt dès le début du match. Et ne pas me réveiller après quinze minutes. Mais ce sont des choses qui arrivent.»

D’autant plus quand on est forcé de remanier sa défense de la sorte. «On change deux joueurs sur la ligne de quatre. Ils ont besoin d’un peu de temps pour s’adapter. Malheureusement, ça a été très vite», peste Ludovic Magnin. En effet, après douze minutes de jeu, le LS était déjà mené 2-0 sur sa pelouse et s’était fait avoir plus d'une fois dans le dos. «Il ne faut pas oublier que de l’autre côté, il y a quelqu’un qui a travaillé pendant une année avec nous (ndlr: Matteo Vanetta). Il connaît notre jeu, tous nos pressings», déclare le coach du LS. «Ils ont utilisé ça les dix premières minutes. Après, on s’est bien adapté, on a corrigé cela. Mais le mal était déjà fait», soupire-t-il.

Confiant pour la suite

«On a fait une très mauvaise entame de match. C’est dommage, parce qu’après on a montré un tout autre visage, on a été plus conquérants», détaille Olivier Custodio. Le capitaine du LS, à l’image de son équipe, est monté en puissance au fil du match. Il aurait même pu offrir (à plusieurs reprises) une passe décisive à l’un de ses coéquipiers. Le No 10 du LS est toujours aussi adroit sur coup de pied arrêté.

Pas suffisant pour recoller à 2-2, malgré une réduction du score signée Morgan Poaty. Avec ce match nul le Lausanne-Sport ne décroche toujours pas sa première victoire en 2025. «On est frustré parce qu’on doit battre Lucerne, on n’y arrive pas. On doit battre YB, on perd», souffle Ludovic Magnin. L’entraîneur lausannois était aussi fâché avec l’arbitrage de la rencontre. «De leur côté, la VAR intervient. De notre côté, il y a pour moi un penalty clair», tonne-t-il.

De la frustration, mais aussi de l’espoir pour ce Lausanne-Sport séduisant dans le jeu. «La manière dont l’équipe a joué me donne confiance pour la suite du championnat», conclu le coach du LS. Même son de cloche du côté de son capitaine: «Il faut relever la tête et être prêt pour mardi.» Les Lausannois se rendront du côté du Letzigrund pour y affronter GC. Et, enfin, remporter un premier succès en 2025?