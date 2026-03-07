Sion se prend les pieds dans le tapis face à Winterthour

Dominateur durant pratiquement toute la rencontre, le FC Sion a égaré deux points face à Winterthour (1-1). L'entrée de Benjamin Kololli a permis aux Sédunois de prendre un point.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion a égaré de précieux points dans la course au Top six ce samedi face à la lanterne rouge Winterthour. Et ce alors qu'il restait sur deux très bons résultats à domicile face à Bâle (2-0) et à Young Boys (3-1).

Le FC Sion était cueilli à froid dès la quatrième minute de jeu sur un corner travaillé par les visiteurs. Nishan Burkart trouvait Andrin Hunziker à onze mètres du but, qui se défaisait facilement du marquage valaisan pour tromper Anthony Racioppi. Un scénario qui se répétait à la 20e, sans conséquence cette fois-ci.

Entre-temps, les Sédunois réagissaient: Ilyas Chouaref voyait sa tête manquer de peu le cadre (9e). Puis Théo Berdayes obtenait la meilleure chance valaisanne des 45 premières minutes. Nias Hefti trouvait son coéquipier, seul au deuxième poteau, mais celui-ci manquait complètement sa reprise. Un raté récurrent pour cet ailier jamais vraiment récompensé de ses efforts collectifs.

Des tirs, mais peu de danger

Sion manquait l'occasion d'égaliser et passait tout près d'encaisser un second but. Sur un corner offensif cette fois-ci, les Sédunois se faisaient prendre en contre. Mais heureusement pour Didier Tholot et ses joueurs, Nishan Burkart piquait un peu trop son ballon et manquait de peu la cage d'Anthony Racioppi (24e). Sion dominait ensuite la fin de la première période (Ali Kabacalman, 27e, Rilind Nivokazi, 30e, Liam Chipperfield, 37e, Ilyas Chouaref, 41e). Stefanos Kapino ne tremblait toutefois pas.

Didier Tholot décidait de faire un changement à la pause: Franck Surdez prenait la place de Théo Berdayes. Sion revenait fort des vestiaires. Liam Chipperfield forçait le portier zurichois à la parade (47e) et Baltazar manquait le cadre de peu dans la foulée. Puis plus rien. Le staff valaisan effectuait alors deux nouveaux changements: Liam Chipperfield et Rilind Nivokazi cédaient leur place à Benjamin Kololli et Winsley Boteli (60e). Ce dernier allait-il une nouvelle fois délivrer les siens face à Winterthour, comme lors de la reprise de janvier (2-0)?

Encore lui

La réponse est oui. Nias Hefti envoyait un long ballon sur Benjamin Kololli qui contrôlait magnifiquement de la poitrine, avant de se retourner et de servir son jeune coéquipier, qui ne tremblait pas face à Stefanos Kapino (66e). Kreshnik Hajrizi pensait ensuite donner l'avantage au FC Sion, mais son coup de tête était repoussé sur sa ligne par Nishan Burkart (69e). L'entrée de Benjamin Kololli donnait un second souffle à l'attaque valaisanne. Passeur sur l'égalisation, le Chablaisien pensait être encore un peu plus l'homme de la soirée à la 76e, lorsqu'il faisait trembler les filets winterthourois. Sa réussite était cependant annulée pour une position de hors-jeu au début de l'action.

Sion ne se créait plus rien par la suite et terminait même à dix après l'expulsion, pour un deuxième carton jaune, de Jan Kronig. Sur le coup franc obtenu par Winterthour, Anthony Racioppi, au chômage technique jusque-là, sauvait son équipe (90e). Puis Kreshnik Hajrizi en faisait de même à la 92e. Les Zurichois poussaient, mais le score ne bougeait plus. Prochain rendez-vous pour les Sédunois: samedi prochain face au FC Zurich.