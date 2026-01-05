Il pleut à Marbella! Ces conditions compliquées n'empêchent cependant pas le FC Bâle de bien travailler, assure Ludovic Magnin, qui a un grand chantier devant lui en ce début d'année: l'attaque.

Lucas Werder et Toto Marti

La Costa del Sol espagnole ne doit pas son nom au hasard. Cette région touristique du sud de l’Espagne bénéficie de plus de 300 jours de soleil par an. Et pourtant, le FC Bâle a dû patienter trois jours dans son camp d’entraînement à Marbella avant de voir apparaître les premiers rayons. Dimanche, il a même plu si violemment que les autorités espagnoles ont envoyé une alerte par SMS.

Malgré ces trombes d’eau, Ludovic Magnin a pu maintenir ses séances comme prévu. «Les terrains sont toujours en bon état», explique l’entraîneur du FC Bâle en évoquant les infrastructures du Marbella Football Center. Le Vaudois sait toutefois qu’il ne peut pas se permettre de gaspiller le moindre jour de ce stage hivernal. Après un premier tour en demi-teinte, le grand chantier de cette préparation est clairement identifié: le secteur offensif.

Le FC Bâle a déjà disputé 30 matches

Les Bâlois n’ont inscrit que 28 buts lors des 19 premières journées de Super League, soit seulement cinq de plus que Winterthour, lanterne rouge et plus mauvaise attaque du championnat. «Je pense qu’il est plus facile de mettre en place une bonne organisation défensive avec peu d’entraînements», analyse Ludovic Magnin. «Pour l’attaque, c’est plus complexe. C’est pour cela qu’il est important de pouvoir enfin s’entraîner dix jours d’affilée.»

Une continuité que le Lausannois attendait depuis bien plus longtemps que le soleil andalou. La dernière fois qu’il a disposé d’une semaine complète avec l’ensemble de son effectif, c’était en août. Depuis, entre les fenêtres internationales — qui privaient régulièrement l’équipe de plusieurs cadres — et les enchaînements de matches, seules des semaines dites «anglaises» figuraient au programme. «La pause a fait énormément de bien. On a tout de suite senti que la qualité des entraînements était à nouveau en hausse», se réjouit l’entraîneur bâlois.

Ludovic Magnin voit dans ce calendrier surchargé l’une des raisons du premier tour mitigé sur le plan sportif. Depuis fin juillet, le FC Bâle a déjà disputé 30 rencontres. Il n’est toutefois pas un cas isolé en Super League: Young Boys en compte 29, Lausanne même 33. Mais Ludovic Magnin souligne que «ces deux équipes sont derrière nous au classement».

Ludovic Magnin veut moins faire tourner

La période précédant Noël, marquée par l’enchaînement championnat–Coupe–Europa League, a été particulièrement éprouvante. «Nous avons dû procéder à beaucoup de rotations. Ce n’est pas idéal pour un nouvel entraîneur qui cherche à imposer ses idées», reconnaît Ludovic Magnin. Pour la deuxième partie de saison, le technicien bâlois entend clairement réduire ces changements. «L’objectif est maintenant de construire un axe fort au sein de l’équipe et d’y instaurer une hiérarchie claire.»

Selon lui, l’époque où certains joueurs bénéficiaient surtout de la gestion de la charge de travail est révolue. «Nous voulons désormais une concurrence féroce. Chaque joueur doit savoir précisément quel sera son rôle lors du deuxième tour», affirme-t-il. Quant au sien, Ludovic Magnin n’a jamais douté, renforcé encore par le soutien public du directeur sportif Daniel Stucki en décembre. «Il n’a fait que dire à voix haute ce que je ressens au quotidien et ce qui m’a été communiqué tout au long de la saison», conclut l’entraîneur du FC Bâle.



