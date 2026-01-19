Solide au Parc Saint-Jacques, le FC Sion a prouvé qu’il pouvait désormais regarder Bâle dans les yeux. Frustrés de n’avoir pris qu’un point, les Valaisans assument leurs nouvelles ambitions… et attendent beaucoup du renfort Franck Surdez.

Alain Kunz

Le point n’a pas été volé, loin de là. Et si Donat Rrudhani avait converti sa grosse occasion à la 79e minute — après un petit pont de grande classe de Winsley Boteli sur Flavius Daniliuc — le FC Sion serait peut-être reparti du Parc Saint-Jacques avec une victoire en championnat, ce qui aurait été une première depuis… 28 ans. Pour l’instant, Didier Tholot, buteur lors du succès 3-1 en 1997, reste donc le dernier joueurs du FC Sion à avoir marqué à Bâle lors d’un succès sédunois.

«C’est vrai que ça fait incroyablement longtemps avec Didier. La prochaine fois, on partira avec trois points», sourit le directeur sportif Barthélémy Constantin, globalement satisfait. «Bien sûr que nous voulions plus. Mais notre dynamique est bonne. Et notre position au classement aussi.»

En clair: Sion a grandi. «Je suis d’accord», confirme le fils du président. «Mais YB et Bâle restent les deux grandes équipes du pays. Il y a encore du chemin à parcourir.»

Jan Kronig: «Nous pouvons consolider notre place»

Satisfait, oui. Totalement comblé, non. Tel est le credo du nouveau FC Sion, qui affiche des ambitions comme on n’en avait plus vues depuis longtemps.

«Nous avons beaucoup investi d’énergie sans être pleinement récompensés. C’est pour ça que nous ne pouvons pas être satisfaits à 100%», analyse Jan Kronig, dans la même ligne que sa direction. «Mais si nous continuons avec cette confiance et cette idée de jeu, nous pouvons consolider notre place dans le top 6.»

En scrutant l’effectif sédunois, un poste semble toutefois encore perfectible : l’une des ailes. Barthélémy Constantin et son père Christian l’ont identifié — et ont agi. Avec l’arrivée de Franck Surdez (23 ans), ils rapatrient un ancien international M21, joyau de Xamax avant son départ, il y a deux ans, pour la Jupiler Pro League belge.

Stéphane Henchoz s’interroge sur le rythme de Surdez

Mais le Neuchâtelois ne s’y est imposé que partiellement. Les débuts étaient prometteurs: titulaire dès juillet 2024. Puis tout bascule début 2025, lorsqu’il disparaît de la rotation. Le lancement de la saison actuelle redonne de l’espoir, avant une nouvelle perte de statut. Jusqu’à la fin de l’année, Franck Surdez reste surtout un joker, inscrivant malgré tout trois buts.

«Le début ne sera pas facile pour Franck, car il lui manque du rythme», avertit Stéphane Henchoz, qui l’a bien connu à Xamax. Le directeur sportif lausannois précise: «La Super League n’est peut-être pas la plus technique, mais elle est extrêmement exigeante physiquement. Plus d’un grand nom s’y est déjà cassé les dents.»

Franck Surdez pourrait intégrer le groupe pour la première fois dès samedi contre Lucerne. «Nous serons favoris», annonce Jan Kronig.



