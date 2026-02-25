DE
Neuvième victoire de suite!
Le FC Thoune est inarrêtable et vole vers le titre!

La logique a été respectée dans le match en retard de Super League mercredi. Le leader Thoune s'est imposé 3-0 sur la pelouse de la lanterne rouge Winterthour.
Ethan Meichtry célèbre l'ouverture du score
Photo: WALTER BIERI
Les Bernois - privés de Leonardo Bertone reparti en train pour l'accouchement de sa compagne - ont fait la différence avant l'heure de jeu grâce à des réussites de Ethan Meichtry (55e) et Emil Rastoder (59e), toutes deux après un travail préparatoire de Valmir Matoshi. Kastriot Imeri a salé l'addition à la 83e.

Après ce neuvième succès consécutif, l'équipe de Mauro Lustrinelli compte désormais 14 points d'avance sur Saint-Gall et 15 sur Lugano. Cela commence à sentir très bon dans l'Oberland dans l'optique d'un inédit titre de champion.

Pour sa part, Winterthour voit ses espoirs de maintien diminuer au fil des rencontres. Le club de la banlieue zurichoise accuse 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, et déjà 14 sur Servette (10e).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
26
32
61
2
FC St-Gall
FC St-Gall
26
19
47
3
FC Lugano
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
FC Sion
26
9
40
5
FC Bâle
FC Bâle
26
5
40
6
Young Boys
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
FC Lucerne
26
3
33
8
FC Zurich
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
FC Winterthour
26
-46
14
Tour final
Tour de relégation
