Le FC Thoune est inarrêtable et vole vers le titre!

Les Bernois - privés de Leonardo Bertone reparti en train pour l'accouchement de sa compagne - ont fait la différence avant l'heure de jeu grâce à des réussites de Ethan Meichtry (55e) et Emil Rastoder (59e), toutes deux après un travail préparatoire de Valmir Matoshi. Kastriot Imeri a salé l'addition à la 83e.
Après ce neuvième succès consécutif, l'équipe de Mauro Lustrinelli compte désormais 14 points d'avance sur Saint-Gall et 15 sur Lugano. Cela commence à sentir très bon dans l'Oberland dans l'optique d'un inédit titre de champion.
Pour sa part, Winterthour voit ses espoirs de maintien diminuer au fil des rencontres. Le club de la banlieue zurichoise accuse 7 points de retard sur la place de barragiste occupée par Grasshopper, et déjà 14 sur Servette (10e).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
26
32
61
2
FC St-Gall
26
19
47
3
FC Lugano
26
12
46
4
FC Sion
26
9
40
5
FC Bâle
26
5
40
6
Young Boys
26
0
36
7
FC Lucerne
26
3
33
8
FC Zurich
26
-11
31
9
FC Lausanne-Sport
26
-3
30
10
Servette FC
26
-7
28
11
Grasshopper Club Zurich
26
-13
21
12
FC Winterthour
26
-46
14