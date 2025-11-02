La dernière victoire bâloise à l'extérieur contre YB remonte à mai 2016. Mais avant la 20e tentative pour mettre fin à cette série d'horreurs, Ludovic Magnin a délibérément renoncé à s'entraîner sur du gazon artificiel.

Le FC Bâle a célébré une victoire pour la dernière fois à Berne le 22 mai 2016!

Après la victoire dans le Klassiker contre le FC Zurich (2–0), Ludovic Magnin révèle qu’il veut motiver ses joueurs avant le duel contre YB avec un montage vidéo.

Et pour cause: les Bâlois attendent depuis une victoire à Berne depuis... neuf ans! Les deux équipes se sont affrontées 19 fois, en championnat et en coupe, depuis mai 2016 au Wankdorf. Le bilan est sans appel: seize défaites et trois matchs nuls pour le FC Bâle! «Une série incroyable», reconnaît Ludovic Magnin, qui précise que cette série noire est également évoquée au sein de l’équipe.

Mais du point de vue bâlois, rarement les signes ont paru aussi favorables pour y mettre fin. Le successeur de Giorgio Contini, Gerry Seoane, ne dispose que de 48 heures pour préparer son équipe avant d’affronter le champion. De plus, avec Tanguy Zoukrou et Saidy Janko suspendus, Gregory Wüthrich blessé et Loris Benito incertain, jusqu’à quatre défenseurs bernois manqueront à l’appel. YB est en crise à tous les niveaux!

Les joueurs ne veulent pas d’entraînement sur synthétique

À cela s’ajoute le fait que YB n’a gagné que deux matches sur gazon artificiel cette saison. De toute façon, Ludovic Magnin ne s’en soucie guère: malgré les deux matchs sur terrain synthétique contre Lausanne et YB ces dernières semaines, le FC Bâle a choisi de s’entraîner uniquement sur gazon naturel. «Nous avons pris cette décision avec le conseil des joueurs», explique Ludovic Magnin. «Compte tenu de la charge de travail des dernières semaines, nous ne voulions pas augmenter le risque de blessures.»

Même avant le déplacement à Thoune à la mi-septembre, le FC Bâle avait effectué toutes ses séances sur gazon naturel. Une préparation qui avait porté ses fruits: les Rhénans avaient infligé au leader surprise son premier revers de la saison lors du sixième match. Une mini-série à laquelle les Bâlois espèrent donner une suite dimanche après-midi à Berne.