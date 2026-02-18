DE
Nette victoire à Winterthour
Saint-Gall revient à douze points du FC Thoune

En s'imposant 5-1 à Winterthour mercredi en match en retard, le FC Saint-Gall est revenu à douze points du FC Thoune en Super League.
Publié: 20:50 heures
1/2
Le terrain de la Schützenwiese était difficilement jouable, mais a tenu.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Saint-Gall se profile comme le premier poursuivant de Thoune en Super League. Les Brodeurs ont gagné 5-1 leur match en retard à Winterthour. Ils reviennent ainsi à 12 points du leader.

Les visiteurs n'ont pas laissé le suspense planer longtemps sur la pelouse de la Schützenwiese rendue grasse par un mélange pluie-neige. Alessandro Vogt (6e) et Carlo Boukhalfa (21e) ont en effet rapidement mis leur équipe sur la bonne voie. Colin Kleine-Bekel (65e), Alessandro Vogt (67e) et Diego Besio (82e) ont salé l'addition en seconde période.

Winterthour s'est une fois encore retrouvé face à ses limites, malgré le but de l'honneur signé Randy Schneider (90e). Avec une défense trop perméable (72 buts encaissés en 25 matches!), une identité de jeu incertaine et un manque d'efficacité devant, le club de la banlieue zurichoise doit être considéré comme le candidat numéro un à la relégation.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
25
29
58
2
FC St-Gall
FC St-Gall
25
19
46
3
FC Lugano
FC Lugano
25
11
43
4
FC Bâle
FC Bâle
25
7
40
5
FC Sion
FC Sion
25
7
37
6
Young Boys
Young Boys
25
2
36
7
FC Lucerne
FC Lucerne
25
1
30
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
25
-2
30
9
FC Zurich
FC Zurich
25
-12
28
10
Servette FC
Servette FC
25
-7
27
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
25
-12
21
12
FC Winterthour
FC Winterthour
25
-43
14
Tour final
Tour de relégation
