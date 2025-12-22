DE
Match reporté contre Winti
Le FC Sion commencera plus tôt la nouvelle année

Sion et Winterthour disputeront leur premier match officiel de l'année 2026 respectivement quatre et trois jours plus tôt que prévu initialement.
Le 14 septembre, Sion s'est imposé 3-2 à Winterthour lors de leur première confrontation de la saison.
Photo: keystone-sda.ch
Yannick Peng

On sait désormais quand le duel de Super League à Tourbillon entre Sion et Winterthour sera rejoué: La ligue a reprogrammé le 14 janvier à 20h30 le match de la 19e journée.

Le match de samedi dernier avait dû être reporté à la dernière minute en raison de nombreux cas de maladie chez la lanterne rouge.

Pour les deux équipes, cela signifie que leur pause hivernale respective seront raccourcies. Sion aurait initialement dû débuter l'année 2026 le 18 janvier à Bâle et Winterthour un jour plus tôt, contre Saint-Gall à domicile.

Outre Sion face à Winterthour, le match entre Servette et Lausanne (18e journée) aura également lieu le 14 janvier.

