Cinq occasions nettes! Le Lausanne-Sport, meurtri par son élimination à Yverdon et fatigué physiquement, a tout de même bousculé le FC Lugano ce dimanche. Il n'a manqué que l'efficacité à Theo Bair et à ses coéquipiers.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les 4605 spectatrices et spectateurs de la Tuilière ne garderont pas un souvenir impérissable de leur dimanche après-midi. Les 40 tifosi du FC Lugano non plus, eux qui trouveront sans doute le temps long en traversant le Gotthard dans l'autre sens dimanche soir, mais la vérité est que les joueurs de Mattia Croci-Torti s'en sont bien sortis avec ce match nul (0-0), eux qui auraient largement pu s'incliner en fin de match.

Le LS a en effet bien réagi après sa mortifiante élimination à Yverdon en Coupe de Suisse mercredi (2-1 après prolongation) et a montré un visage plutôt intéressant ce dimanche, compte tenu des circonstances. «Il a fallu remobiliser tout le monde, surmonter cette frustration et cette déception, qui sont deux choses différentes. Je crois que les joueurs ont montré qu'ils avaient du caractère aujourd'hui. Il ne nous a manqué qu'un petit but...», a grincé Peter Zeidler.

Theo Bair a eu deux grandes chances après la pause

Ce fameux «petit but» aurait pu tomber en première période, avec deux grosses occasions pour Gaoussou Diakité et Muhannad Al Saad, puis juste après la pause lorsque Theo Bair a manqué deux immenses chances de marquer. Et en fin de match, tant Olivier Custodio que Kevin Mouanga ou Alban Ajdini auraient pu être les héros du jour, sans succès. «C'est le côté satisfaisant... et presque surprenant. Après ces 120 minutes à Yverdon, qui en ont été 135 avec le temps additionnel, on était beaucoup plus frais que Lugano sur la fin de match aujourd'hui. On a fait une bonne performance. Pas une très bonne performance. Mais une bonne performance», a assuré l'Allemand.

Mécontent du match de Coupe à Yverdon, Peter Zeidler avait décidé de changer pas mal de choses, notamment en titularisant Muhannad Al-Saad, le jeune Saoudien, ainsi que le latéral droit Hamza Abdallah. Et les deux hommes se sont montrés convaincants. «Dommage pour Hamza qu'il ait reçu un carton jaune. C'est l'unique raison pour laquelle je l'ai sorti à la pause, sinon il aurait tenu 70 minutes sans problèmes. Il a fait un match correct. Et Muhannad a montré qu'il savait jouer au foot, courir, qu'il avait une bonne technique. Ils ont fait leur match», a estimé l'entraîneur du LS. Le Saoudien de 22 ans a notamment offert quelques bons ballons à Theo Bair, dont un qui aurait dû terminer au fond à la 47e.

Gaoussou Diakité a perdu sa folie dans le jeu

Si Peter Zeidler a fait tourner devant et derrière, il n'a pas touché son duo d'attaque composé de Gaoussou Diakité et de Theo Bair, ce qui peut apparaître un peu surprenant. Le Malien, en particulier, est loin de proposer la même magie que lors de ses débuts et Peter Zeidler l'a logiquement sorti à la 70e sans que personne ne s'en plaigne, ce qui semblait inconcevable voilà encore quelques semaines. Ses dribbles ne passent plus, ses tirs ne sont plus cadrés et même sa légendaire joie de jouer semble avoir disparu.

«Ce ne sont pas des robots. Gaoussou, on l'a vu avec notre GPS, il a parcouru 16 kilomètres à Yverdon. Theo en a fait 14. Ce sont des athlètes professionnels, mais ne ce sont pas des machines.» Mais alors justement, pourquoi ne pas les avoir fait souffler un peu? «On verra, on a encore des matches importants jusqu'à Noël». répond Peter Zeidler, un brin énigmatique.

Après le voyage en Finlande pour y défier Kuopio jeudi, le LS se déplacera à Bâle, puis recevra la Fiorentina et Lucerne. Ensuite, enfin, il sera temps de souffler un peu. Enfin!