Le président du FC Zurich persiste et signe sur Benjamin Mendy

1/4 Le transfert de Benjamin Mendy au FCZ a suscité de vives réactions. Photo: Claudio Thoma

Cédric Heeb

Le transfert du champion du monde Benjamin Mendy au FC Zurich a fait des vagues. La raison: le Français a été arrêté en août 2022 pour suspicion de plusieurs viols, puis inculpé, mais acquitté en 2023.

Le FCZ a été fortement critiqué pour ce transfert. «Nous ne nous attendions pas à une telle violence des réactions», déclare son président Ancillo Canepa dans une interview sur le site Internet du club, menée par la journaliste indépendante Karin Frei. Le club ferait très attention au comportement de ses joueurs, mais a toujours été convaincu de l’engagement de Mendy, explique l’homme de 71 ans. «Nous le soutenons», dit-il.

«J’ai eu l’impression que ça collait», avait de son côté déclaré à Blick la copropriétaire du FCZ Heliane Canepa, en évoquant sa première rencontre avec Mendy avant son engagement. Le joueur aurait «fait passer de manière crédible qu’il avait changé de style de vie», confirme maintenant Ancillo Canepa. Et il ajoute: «Heliane est toujours très critique en ce qui concerne l’évaluation du caractère des joueurs.»

Deuxième entretien après de vives réactions

L’entrée en jeu de Benjamin Mendy contre Yverdon samedi dernier a donné lieu à des sifflets et des huées. Le club a alors de nouveau cherché à discuter avec l’ancien professionnel de Manchester City. «Nous avons discuté très profondément de toute la thématique. Après cela, nous étions encore plus convaincus par lui», explique Ancillo Canepa. «Il est apparu de manière crédible qu’il en avait tiré les leçons.»

Selon le président, le Français pourrait, en raison de son passé, aider les jeunes joueurs et leur montrer comment il ne faut justement pas se comporter. Le président souligne en outre que le club attache une grande importance au code de conduite et sensibilise les joueurs dès leur plus jeune âge à leur rôle d’exemple: «Nous avons des personnes qui veillent à ce que les joueurs se comportent correctement en dehors du terrain également. Nous avons toujours pris cela très au sérieux.»