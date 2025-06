Peter Zeider aurait préféré une autre entame avec le LS

Peter Zeidler aurait aimé un autre premier match de son équipe, ce samedi à Morges. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une étuve! Les 500 spectatrices et spectateurs présents à Morges ce samedi ont cherché l'ombre à chaque moment entre 17h et 19h, et il faut bien avouer que le Parc des Sports n'en compte pas beaucoup. Le robinet d'eau fraîche à côté de la tribune a ainsi été pris d'assaut, histoire de se rafraîchir un peu, la température ayant largement dépassé les 30 degrés ce samedi.

Les joueurs du LS et du SLO n'ont eux eu droit à aucune trace d'ombre sur le terrain et ont cavalé 45 minutes, voire plus, en plein soleil, Peter Zeidler et Dalibor Stevanovic ayant tout de même pu largement faire tourner. Au final, le club de Challenge League s'est imposé... 5-2, pour le plus grand plaisir de ses ultras, déchaînés en fin de match. Le Lausanne-Sport menait encore 2-1 à la 80e, mais le club de Vidy, visiblement plus au point physiquement, a fait de grosses différences en toute fin de match. Le LS a craqué dans les grandes largeurs, encaissant quatre buts, ce qui n'a pas trop plu, euphémisme, à Peter Zeidler.

«Perdre 5-2, ça ne me plaît pas»

L'Allemand, pour sa première sur le banc du LS, lui qui a dirigé son premier entraînement lundi, aurait aimé l'emporter, et il l'a avoué. «Quand on a pris le 2-2 à dix minutes de la fin, je me suis dit qu'un match nul, c'était ok. Mais en prendre encore trois derrière, non, ça ne va pas», a grincé le nouvel entraîneur du LS, qui n'a donc pas joué la carte du «résultat anecdotique» en préparation. «Non. Ce n'est pas bon. Perdre 5-2, ça ne me plaît pas», a-t-il admis, sans citer aucune circonstance atténuante.

Il aurait pu en trouver, pourtant, entre le fait d'avoir très logiquement fait tourner son équipe et, bien sûr, la charge physique de la première semaine de travail. «C'est un fait, on a beaucoup travaillé physiquement ces derniers jours et on n'a pas préparé ce match spécifiquement. Donc, quelque part, je m'attendais à ce qu'on souffre, et c'est logique. Mais quand même pas à ce point», a-t-il affirmé.

«J'aurais aimé jouer le SLO plus tard»

A Saint-Gall, le technicien avait l'habitude de commencer par une équipe de niveau régional pour prendre confiance et valider la première semaine de travail. Mais là, bien sûr, ce n'est pas lui qui a préparé le planning des matches de préparation, et, de toute façon, les équipes amateures vaudoises viennent à peine de disputer les finales et sont toutes en vacances. Il a donc fallu composer avec la forte adversité de ce SLO déjà impressionnant, à l'image d'Edmond Akichi, énorme à mi-terrain.

«C'était trop tôt pour jouer le SLO dans notre préparation, j'aurais aimé les jouer plus tard. Oui, j'aurais aimé gagner aujourd'hui, même largement, créer un début d'euphorie. Ce n'est vraiment pas le cas», a dit Peter Zeidler. En plus de l'ouverture du score splendide d'Akichi, qui a trompé Karlo Letica après un double passement de jambes magnifique à la 27e, le SLO a marqué un but exceptionnel, celui du 2-3, par l'intermédiaire d'une frappe enroulée en pleine lucarne de Landry Nomel.

De son côté le LS a égalisé en première période grâce à un penalty de Kaly Sène, tandis que Noë Dussenne a vu le sien être stoppé par Léo Besson en deuxième période.

Les renforts? A Stéphane Henchoz de jouer

Peter Zeidler tire-t-il des enseignements positifs tout de même? «Il y a eu des bonnes choses, bien sûr. On a des jeunes, on veut les voir, les tester. Ce match était intéressant de ce point de vue», glisse le nouvel entraîneur du LS, avant de se rappeler du résultat. «Le chantier est grand. On a du travail. On va continuer.»

Attend-il des renforts? «Je ne vais pas vous dire ça après un match de préparation, c'est exclu. Le club travaille, je n'ai aucun doute, et aujourd'hui, je travaille avec les joueurs à disposition et c'est très bien ainsi.» Stéphane Henchoz, le directeur sportif, est évidemment en chasse, et plusieurs renforts sont attendus, dès cette semaine.