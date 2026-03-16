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Les Zurichois sont en danger
Grasshopper se sépare de Gerald Scheiblehner

Grasshopper a limogé son entraîneur Gerald Scheiblehner après trois défaites consécutives. L’entraîneur des M21 Gernot Messner assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison.
Publié: 21:56 heures
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Dernière mise à jour: 22:06 heures
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Gerald Scheiblehner n'est plus l'entraîneur de Grasshopper.
Photo: Pius Koller
Yannick Peng

GC a tiré sur la sonnette d’alarme. Après trois défaites consécutives, l’entraîneur Gerald Scheiblehner a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Ses assistants Alexander Zellhofer et Toni Mestrovic ont eux aussi été relevés de leurs fonctions immédiatement.

«Après une analyse approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion que nous souhaitons insuffler un nouvel élan pour la phase restante de la saison», a déclaré le directeur sportif Alain Sutter dans un communiqué de presse envoyé lundi soir.

Gernot Messner reprend l'équipe

À Zurich, les signaux d’alarme liés à la relégation retentissent depuis un certain temps déjà. Les Sauterelles occupent actuellement l’avant-dernière place, synonyme de barrage, de Super League. L’avance sur la lanterne rouge Winterthour, qui s’est imposé dimanche à Lucerne, s’est réduite à cinq points.

Scheiblehner avait été engagé par GC au début de cette saison. Le bilan du technicien autrichien de 49 ans en championnat est le suivant: cinq victoires et neuf matches nuls pour seize défaites. À noter toutefois qu’en Coupe de Suisse, Scheiblehner a mené les Sauterelles jusqu’en demi-finale.

GC y affrontera le 18 avril, à l’extérieur, le club de Challenge League Stade Lausanne-Ouchy, avec Gernot Messner sur le banc. L’actuel entraîneur de l’équipe M21 prend la tête de la première équipe à titre intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Shkelzen Gashi, assistant de Messner, est lui aussi promu et occupera la même fonction. Le premier adversaire de GC après ce changement d’entraîneur sera Servette, samedi prochain à la Praille.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
30
38
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
FC Bâle
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
Young Boys
Young Boys
30
5
45
7
FC Lucerne
FC Lucerne
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zurich
FC Zurich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
30
-18
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
30
-46
19
Tour final
Tour de relégation
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