On ne trouve qu'un seul joueur d'un club de Suisse alémanique dans la Top team de cette 17e journée! Conséquence logique: dans la Flop-Team, on ne trouve quasiment que des joueurs de Berne, Zurich, Bâle, Lucerne et Saint-Gall!

Qui a brillé et qui a déçu lors de cette 18e journée de Super League? Blick apporte la réponse!

La Top-team de la 18e journée (4-4-2)

Lawrence Ati Zigi (Saint-Gall): Il garde son calme face aux puissantes offensives bâloises, fait des arrêts décisifs et, quand il n'y arrive pas, il est aidé par la VAR. Impuissant sur le tir lointain d'Anton Kade.

Joël Schmied (Sion): Le chef de la défense du FC Sion déborde de confiance et de positivité. Et il a faim de buts! Il en compte désormais trois en 17 matches. En coulisses, on murmure qu'il aimerait bien battre le record du FC Sion, détenu par la légende Vilmos Vanczak (9).

Antonios Papadopoulos (Lugano): Très fort dans les duels - surtout dans les airs, impliqué dans le jeu des Tessinois avec de nombreuses passes. Avec Mattia Zanotti et Anto Grgic, l'une des nombreuses performances impressionnantes de l'équipe tessinoise.

Gora Diouf (Sion): A été un facteur d'insécurité absolu en début de saison, raison pour laquelle il a dû céder sa place à la nouvelle recrue Noé Sow après cinq matches. Mais avec ce dernier, Sion n'a remporté aucune victoire en sept matches. Aujourd'hui, le Sénégalais de 21 ans, arrivé à Sion en 2022, joue à nouveau. Et les Valaisans ont remporté leurs six victoires de la saison avec Gora Diouf titulaire. Contre YB, il a même marqué.



Mattia Zanotti (Lugano): Le grand gagnant du match lors de la victoire 4-1 contre Lucerne au poste de latéral droit. Il prépare le 0-2 et obtient un penalty.

Liam Chipperfield (Sion): Deux assists pour deux buts de la tête de deux défenseurs centraux! Le fils de la légende du FC Bâle Scott Chipperfield a toujours été remplaçant, jusqu'à il y a cinq matches, il a même dû jouer une fois en 1ère ligue. Mais il s'est battu pour revenir dans l'équipe. Depuis que Sion joue en 4-4-2, il est devenu indispensable.



Koba Koindredi (Lausanne-Sport): Koba Koindredi brille, surtout dans la première demi-heure, lorsque Lausanne écrase littéralement le FC Zurich. Il prend constamment les bonnes décisions et marque un joli but de l'intérieur du pied. Extrêmement doué techniquement.

Anto Grgic (Lugano): Il enchaîne les performances de haut niveau et ses passes en profondeur sont un régal. Mattia Zanotti profite de l'une d'elles pour faire une passe décisive. En outre, il marque son penalty avec sang-froid.

Alvyn Sanches (Lausanne-Sport): L'international suisse M21 est inarrêtable. Sur 20 dribbles, il en réussit 15! Un quota exceptionnel. Il couronne sa performance avec deux assists pour Alban Ajdini.

Alban Ajdini (Lausanne-Sport): Se trouve là où un attaquant doit se trouver. Deux buts et un assist, voilà un bilan qui parle de lui-même. Impliqué dans tous les buts de Lausanne.

Ilyas Chouaref (Sion): Depuis qu'il n'a plus de tâches défensives à accomplir, il s'épanouit. Il a marqué quatre buts lors des quatre derniers matches. Il est arrivé libre de Châteauroux en 2022, mais il ne partira pas libre de Sion.



La Flop Team de la 18e journée (4-4-2)

Yanick Brecher (FCZ): il a encaissé trois buts à Lausanne et fait mauvaise figure sur le deuxième.

Jaouen Hadjam (YB): un match vraiment insuffisant. Surtout sur le premier but, où il laisse Gora Diouf marquer de la tête sans résistance. Pour une fois, il est aussi sans impact offensivement.

Andrejs Ciganiks (Lucerne): Semble fatigué, cuit. La pause de Noël va faire du bien au Letton. Depuis le début de la saison, il a déjà disputé 23 matches.

Loris Benito (YB): Le système défensif d'YB a été à la ramasse collectivement... Et le chef doit être le premier à en endosser la responsabilité! Loris Benito a fait un match aussi mauvais que ses camarades et la responsabilité du troisième but est pour lui.



Théo Magnin (Servette): Après-midi très compliquée pour Théo Magnin sur son côté gauche face à Winterthour. Le jeune Servettien est dépassé par la vitesse adverse et a été battu dans les duels.

Sonny Kittel (GC): extrêmement inoffensif offensivement. Joue un peu plus d'une mi-temps, puis est remplacé. A eu de la chance de ne pas avoir été expulsé pour une faute sur Franco Gonzalez en première période.

Cheick Condé (FCZ): Le Guinéen a-t-il encore la tête à Zurich? Les passes les plus simples n'arrivent pas, il semble en outre nonchalant et apathique dans son jeu. Il doit sortir après 45 minutes.

Ifeanyi Mathew (FCZ): entre en jeu après la pause à la place du faible Cheick Condé et... est encore plus faible! Sur le 0-3 d'Alban Ajdini, il laisse son adversaire direct se promener au coeur du jeu.

Cheikh Niasse (YB): Devait-il vraiment, alors que le score était de 0-3, prendre ce deuxième carton jaune inutile? Probablement pas. On savait qu'il pouvait être déconcentré et indiscipliné en dehors du terrain, mais il l'est désormais aussi pendant les matches.



Kevin Carlos (FCB): Préféré à Albian Ajeti au centre de l'attaque, il n'a rien apporté. Et lorsqu'il se fait enfin remarquer, c'est pour de mauvaises raisons puisque sa faute sur Lawrence Ati Zigi annule à juste titre l'égalisation de Benié Traoré!

Moustapha Cissé (St-Gall): En l'absence de Willem Geubbels, les Saint-Gallois auraient tant besoin d'un attaquant de pointe capable de marquer des buts. Mais Moustapha Cissé donne souvent l'impression d'être déconnecté de ses partenaires. Le seul point positif: au moins, sa faute de main avant le 1-0 d'Albert Vallci n'a pas été sifflée. C'est maigre.

