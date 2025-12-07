DE
Les Valaisans finissent bien l'année
Victoire convaincante du FC Sion face à Young Boys à Tourbillon

Un FC Sion très solide et convaincant s'impose 2-0 face à Young Boys ce dimanche à Tourbillon, trois jours après sa qualification tranquille à Aarau en Coupe de Suisse. Les Valaisans terminent bien l'année!
Numa Lavanchy et ses coéquipiers ont pris le meilleur sur Chris Bedia et YB.
Photo: keystone-sda.ch
Les hommes de Didier Tholot ont fait la différence en première période grâce à des buts de Benjamin Kololli (29e, sur penalty) et de Rilind Nivokazi (45e+2). L'avant-centre kosovar, qui avait vu son premier but être annulé pour un hors-jeu à la 39e, en est désormais à huit réussites en championnat cette saison.

Le succès valaisan ne souffre aucune discussion, dans la mesure où les Bernois ont multiplié les approximations tout au long du match. Les introductions de Monteiro (pour Sanches) et Wüthrich (pour Raveloson) à la pause n'ont pas changé la dynamique en seconde période.

Grâce à cette belle victoire, qui met fin à une série d'une défaite et trois matches nuls en championnat, Sion (5e) revient à deux points de son adversaire du jour et à dix du leader Thoune. C'est en revanche un coup d'arrêt pour les Bernois, qui restaient sur une série de six matches sans défaite en Super League.

Trois points bienvenus pour le FC Sion dans la course au top 6!
Photo: keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport (8e) a de son côté manqué une belle occasion de se rapprocher du top 6 et de Lugano. A la Tuilière, les joueurs de Peter Zeidler ont buté sur les Tessinois et leur gardien Amir Saipi.

Le portier kosovar a été décisif sur les deux plus grosses occasions lausannoises, devant le Saoudien Muhannad Al Saad en première période (30e), et face à Olivier Custodio, entré en cours de jeu, en deuxième (84e).

Eliminés de la Coupe de Suisse par Yverdon, les hommes de Peter Zeidler chercheront à se relancer jeudi dans leur compétition fétiche, la Conference League. Ils se déplacent en Finlande pour y défier le Kuopion Palloseura (KuPS).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
16
13
34
2
FC St-Gall
FC St-Gall
16
11
28
3
FC Bâle
FC Bâle
16
7
27
4
Young Boys
Young Boys
16
5
26
5
FC Sion
FC Sion
16
5
24
6
FC Lugano
FC Lugano
16
-1
24
7
FC Zurich
FC Zurich
16
-4
23
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
16
4
20
9
Servette FC
Servette FC
16
-4
19
10
FC Lucerne
FC Lucerne
16
-1
18
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
16
-11
14
12
FC Winterthour
FC Winterthour
16
-24
9
Tour final
Tour de relégation
