Les Thounois sont trop durs pour le reste de la Super League

Le style de jeu du FC Thoune fait débat en Super League. Très agressif dans les duels et maître dans la gestion du temps, le promu bouscule ses adversaires… et se rapproche du titre.

Simon Strimer

Le style de jeu de Thoune continue de faire parler après le derby contre YB au Wankdorf. Un élément revient régulièrement: la dureté dans les duels. Thoune évolue-t-il constamment à la limite? C’est la question posée par Blick. «Absolument. Nous en avons parlé», répond le défenseur d’YB Sandro Lauper. Les Bernois se sont inclinés 1-2 face aux Oberlandais.

Sandro Lauper précise: «La manière dont ils interviennent derrière comme devant est très engagée, mais dans les duels ils tombent aussi facilement. On a vu des fautes sifflées contre nous qui n’étaient probablement pas toujours aussi évidentes qu’elles en avaient l’air», explique l’emblématique joueur d’YB et ancien joueur de Thoune juste après la rencontre.

«C'est leur jeu»

L’entraîneur d’YB Gerardo Seoane a tenu un discours similaire en conférence de presse: «La frustration était perceptible. Le ballon n’était pratiquement plus jouable, il circulait surtout dans les airs. Et il est clair que Thoune fait tout pour laisser le temps s’écouler.» Thoune exploite toutes les possibilités. Sandro Lauper et Gerardo Seoane ne sont pas les premiers adversaires à le laisser entendre après une rencontre.

Dans le même temps, Sandro Lauper reconnaît: «Au final c’est leur jeu, ils le font intelligemment et ils s’en sortent ainsi». Promu et lancé vers le titre avec 14 points d’avance à neuf journées de la fin, le club avance à grande vitesse. Un sacre de Thoune serait un véritable conte de fées du football à l’échelle européenne. Jusqu’où le club est-il prêt à repousser les limites pour y parvenir?

Beaucoup de fautes, peu de cartons

Les statistiques sont parlantes: avec 448 fautes, les Oberlandais se situent juste derrière Saint-Gall dans ce classement spécifique. En revanche, en matière de cartons jaunes, l'équipe de Mauro Lustrinelli se trouve plutôt dans le bas du milieu de tableau. Et concernant les cartons rouges, avec trois expulsions, le club figure presque en bas du classement. Thoune commet donc régulièrement des fautes, mais rarement très violentes.

«Le grand nombre de fautes est une conséquence du style de jeu basé sur un pressing très haut», explique Rolf Fringer. Le double entraîneur champion (Aarau en 1993, GC en 1998) et actuel consultant TV (Blue) voit chez les Thounois une agressivité saine. «Le capitaine Marco Bürki en est pour moi le meilleur exemple», estime-t-il. «Il n’a jamais été aussi important pour une équipe. Son absence de crainte rend ses coéquipiers plus courageux et meilleurs. À YB, c’était autrefois Sékou Sanogo qui, par son agressivité, envoyait régulièrement des signaux forts à son équipe.»

Au classement du trophée du fair-play, Thoune occupe malgré ses nombreuses fautes la 6e place sur 12. La saison dernière, lorsque le club avait été promu avec un style de jeu similaire, il avait même remporté la distinction du fair-play en Challenge League avec le plus faible total de points de pénalité.

La dureté qui manquait en Europe?

Le style agressif semble porter ses fruits cette saison en Suisse. Saint-Gall, deuxième au classement, est le seul adversaire à avoir pris des points contre le promu au cours des trois derniers mois (2-2 le 5 mars et 2-0 le 13 décembre). Et les Brodeurs vont encore davantage au contact que les Oberlandais: ils dominent le classement des fautes et pratiquent un style de jeu tout aussi direct. À la différence de Thoune, ils ont cependant récolté le plus grand nombre de cartons jaunes en Super League.

Une chose est sûre: Thoune représentera la Suisse sur la scène internationale la saison prochaine, et Saint-Gall probablement aussi. Les représentants de Super League ont récemment obtenu des résultats décevants. Il est possible que ce jeu à la limite apporte précisément la dureté qui a parfois manqué ces dernières années à certains clubs suisses engagés dans les compétitions européennes.

Les adversaires en championnat savent en tout cas déjà à quel point les équipes actuellement en tête du championnat défendent âprement leurs avantages. Le gardien emblématique du FC Zurich Yanick Brecher déclarait ainsi en décembre, après que son équipe eut laissé filer une avance de 2-0 pour finalement s’incliner 2-4: «On a senti que nous avons des joueurs qui ne sont pas assez malins ou assez rugueux pour conserver une victoire comme celle-là». Un détail n’a rien d’un hasard: Brecher avait prononcé ces mots après un duel contre… Thoune.