Lugano s'impose sur la pelouse du champion

Mattia Zanotti et Lugano sont allés s'imposer à Bâle face à Philip Otele.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.
Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Kevin Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Amir Saipi.
Le FC Bâle de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
13
12
31
2
13
6
22
3
Young Boys
1:0
13
0
22
4
FC St-Gall
0:1
12
11
21
5
FC Sion
0:0
13
3
19
6
12
0
19
7
13
4
17
8
13
4
16
9
13
-6
16
10
13
-5
14
11
13
-9
13
12
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation