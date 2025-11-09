DE
FR

Les Tessinois sont chauds
Lugano s'impose sur la pelouse du champion

Le FC Bâle s'est incliné ce dimanche au Parc Saint-Jacques après un penalty manqué par Xherdan Shaqiri. Le FC Lugano l'a emporté 1-0.
Publié: il y a 33 minutes
Mattia Zanotti et Lugano sont allés s'imposer à Bâle face à Philip Otele.
Photo: keystone-sda.ch
ATS

Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.

Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Kevin Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Amir Saipi.

Le FC Bâle de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
13
12
31
2
FC Bâle
FC Bâle
13
6
22
3
Young Boys
Young Boys
1:0
13
0
22
4
FC St-Gall
FC St-Gall
0:1
12
11
21
5
FC Sion
FC Sion
0:0
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Lucerne
FC Lucerne
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:0
13
4
16
9
FC Zurich
FC Zurich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
13
-9
13
12
FC Winterthour
FC Winterthour
13
-20
6
Tour final
Tour de relégation
