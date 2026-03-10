Quatre matches de la dernière journée fixés

ATS Agence télégraphique suisse
Au moins trois matches potentiellement décisifs se tiendront ce jour-là, dont Young Boys - Servette, Sion - Lausanne-Sport et Lucerne - Saint-Gall. Tous ces clubs, à l'exception de Saint-Gall, sont encore en ballottage entre le Relegation et le Championship Group.
La partie opposant Winterthour à Grasshopper, deux formations qui ne peuvent plus viser le top 6, aura lieu le samedi à 18h00. Concernant les deux derniers matches – Thoune - Bâle et Zurich - Lugano –, la SFL attend encore avant de fixer les horaires.
Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
29
34
68
2
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
29
4
46
5
FC Sion
29
8
42
6
Young Boys
29
3
42
7
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
29
-14
24
12
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation