Les Romands en même temps
Quatre matches de la dernière journée fixés

Le programme de la 33e journée de Super League, dernière avant la séparation en deux groupes, est partiellement fixé. Les trois clubs romands joueront en même temps dimanche 12 avril, à 16h30, a annoncé la SFL mardi.
Au moins trois matches potentiellement décisifs se tiendront ce jour-là, dont Young Boys - Servette, Sion - Lausanne-Sport et Lucerne - Saint-Gall. Tous ces clubs, à l'exception de Saint-Gall, sont encore en ballottage entre le Relegation et le Championship Group.

La partie opposant Winterthour à Grasshopper, deux formations qui ne peuvent plus viser le top 6, aura lieu le samedi à 18h00. Concernant les deux derniers matches – Thoune - Bâle et Zurich - Lugano –, la SFL attend encore avant de fixer les horaires.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
29
34
68
2
FC St-Gall
FC St-Gall
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Bâle
FC Bâle
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
Young Boys
Young Boys
29
3
42
7
FC Lucerne
FC Lucerne
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zurich
FC Zurich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
29
-14
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
29
-47
16
Tour final
Tour de relégation
