Quatre matches de la dernière journée fixés

Le programme de la 33e journée de Super League, dernière avant la séparation en deux groupes, est partiellement fixé. Les trois clubs romands joueront en même temps dimanche 12 avril, à 16h30, a annoncé la SFL mardi.

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins trois matches potentiellement décisifs se tiendront ce jour-là, dont Young Boys - Servette, Sion - Lausanne-Sport et Lucerne - Saint-Gall. Tous ces clubs, à l'exception de Saint-Gall, sont encore en ballottage entre le Relegation et le Championship Group.

La partie opposant Winterthour à Grasshopper, deux formations qui ne peuvent plus viser le top 6, aura lieu le samedi à 18h00. Concernant les deux derniers matches – Thoune - Bâle et Zurich - Lugano –, la SFL attend encore avant de fixer les horaires.