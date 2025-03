Dereck Kutesa s'échappe loin de Jamie Roche: Servette n'a toujours pas perdu en 2025. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On joue comme des pitres, mais on joue le titre». La formule a été inventée par un supporter du Servette FC très influent sur les réseaux sociaux et, si elle est bien sûr un peu trop insolente et provocatrice pour être soumise à Thomas Häberli en conférence de presse, elle souligne, avec humour et second degré, la dynamique actuelle du club grenat.

L'entraîneur du Servette FC ne s'en est pas caché, d'ailleurs, après le succès arraché, le mot n'est pas trop fort, sur le terrain synthétique de la Tuilière samedi soir (0-1, penalty de Miroslav Stevanovic). «Dire qu'on jouait mieux en début d'année quand on enchaînait les matches nuls? Je suis d'accord», a répondu le technicien, qui a constaté, comme tout le monde, que le Lausanne-Sport avait mieux joué au football que son équipe ce samedi. Mais qu'à la fin, ce sont eux, les Grenat, qui sont repartis avec les trois points dans ce derby lémanique très tendu, et où les feux d'artifice ont été bien plus nombreux en tribunes que sur le terrain.

«Lausanne était mieux que nous ce soir, c'est indéniable. Nous, on a bien défendu, et j'en suis très content. Mais c'est clair qu'on cherche à faire autre chose que juste bien défendre...», a enchaîné Thomas Häberli, qui n'est pas du genre à en rajouter alors que Servette vient d'engranger son quatrième succès consécutif et est la seule équipe de Super League invaincue en 2025 (quatre nuls suivis de quatre victoires).

Alioune Ndoye, tranchant dans ses appels

«C'est vrai qu'on joue moins bien, mais on gagne... On continue à avancer, on prend match par match et on verra», enchaîne l'ancien sélectionneur de l'Estonie, qui n'a pas hésité à sortir deux joueurs offensifs à la pause, alors que son équipe menait d'un but. Keyan Varela, l'homme qui a provoqué le penalty du 1-0, et l'avant-centre Alioune Ndoye ont en effet été invités à rester sur le banc (et à bien s'habiller vu la température ressentie de -3 degrés au début de la seconde période!) pour faire entrer Tiémoko Ouattara et Enzo Crivelli.

Le très longiligne Alioune Ndoye a de réelles qualités à faire valoir à la pointe de l'attaque. Photo: keystone-sda.ch

Les deux jeunes attaquants n'avaient pourtant pas été inintéressants et la mobilité d'Alioune Ndoye pourrait être un atout sympathique pour Servette dans la course au titre. Ses appels sont tranchants, sa capacité à jouer dans les petits espaces peut être utile et il ne rechigne pas à défendre. Il n'est pas aujourd'hui un attaquant majeur de Super League, mais, bien utilisé, il pourrait faire quelques dégâts dans les défenses suisses, lui qui est arrivé cet hiver.

Dereck Kutesa bien discret en position de meneur de jeu

Dereck Kutesa, aligné en position de numéro 10, s'est quant à lui montré assez discret, bien moins à l'aise que lorsqu'il évolue sur le côté gauche, sa position naturelle. Là aussi une piste de réflexion pour Thomas Häberli, qui reviendra sans doute dans les prochains jours à une configuration plus classique, avec une ligne de trois Stevanovic-Antunes-Kutesa derrière l'avant-centre, une animation qui reste aujourd'hui la plus performante pour le SFC.

Un retour au Letzigrund dimanche

La prochaine journée verra les Grenat se déplacer à Zurich (dimanche à 14h15) sur le terrain d'une équipe capable de tout. Servette vient d'ailleurs de s'imposer au Letzigrund, mais face à Grasshopper, au terme d'une rencontre qu'il a renversé de manière incompréhensible, l'emportant 2-1 sans avoir vraiment su comment. Est-ce ainsi que l'on gagne un championnat? Thomas Häberli ne s'en cache pas, il faudra tout de même élever le niveau de jeu dans les semaines à venir pour espérer s'accrocher à cette première place.

Steve Rouiller est intraitable cette saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Si Servette a peu de certitudes dans le jeu, il en a cependant une immense en ce qui concerne l'aspect défensif, où Steve Rouiller effectue un début d'année impressionnant. Le Valaisan a été de loin le meilleur joueur ce samedi à la Tuilière, où il a complètement éteint les attaquants lausannois qui se sont succédés face à lui. Si Servette va jusqu'au bout au mois de mai, son défenseur central sera un candidat plus que légitime au titre de meilleur joueur de la saison en Super League.